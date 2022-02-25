Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Çernobil açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus güçlerinin dün Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Güç Santrali’nin yer aldığı alanı kontrolü altına aldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Çernobil alanında radyoaktivite seviyesinin normal olduğunu iddia ederken personelin, tesislerin bakımını yapmaya ve radyoaktivite durumunı izlemeye devam ettiğini kaydetti.

Bakanlık, Çernobil nükleer santralinin güç ünitelerinin ve lahitinin güvenliğinin, Rus paraşütçüler ve Ukraynalı askerler ile nükleer santral güvenlik taburu tarafından ortaklaşa sağlandığını belirtti.