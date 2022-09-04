Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan nükleer santralde elektrik kesintisi uyarısı

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), Zaporijya Nükleer Santrali'nin, kalan son dış kaynaklı ana elektrik hattıyla bağlantısını yine kaybettiğini ancak yedek bir hat üzerinden şebekeye elektrik sağlanmasının sürdüğünü bildirdi. IAEA heyeti ayrıca, tesisin altı reaktöründen sadece birinin çalışır durumda kaldığını belirtti.

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı kurum, Ukraynalı personelin santralde görev yapan IAEA uzmanlarına, tesisin üç güç hattının daha önce kesilmesinin ardından, operasyonel durumdaki dördüncü 750 kilovoltluk güç hattının da devre dışı kaldığını söylediklerini açıkladı.

Ancak IAEA uzmanları tesisi, yakındaki bir termik santrale bağlayan bir yedek hattın dış şebekeye elektrik verdiğini de öğrendi. Bu yedek hattın da gerektiğinde Zaporijya nükleer santraline yedek güç sağlayabileceği belirtildi.

VoA'nın haberine göre, IAEA "Bir reaktör hala çalışıyor ve hem soğutma ile sahadaki diğer temel güvenlik işlevleri için hem de şebeke aracılığıyla evler, fabrikalar ve başka yapılar için elektrik üretiyor" açıklamasını yaptı.

IAEA Başkanı Rafael Grossi ile bir IAEA heyeti perşembe günü santrali gezmiş ve bazı uzmanlar operasyonlarla ilgili bir raporun yayınlanmasını beklemek üzere Zaporijya’da kalmıştı. Tesise giden iletim hatlarının geçen hafta kesilmesi ve tesisin tarihinde ilk kez ulusal şebekeyle bağlantısının kesilmesi, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde elektrik kesintilerine yol açtı. Acil durum jeneratörleri hayati soğutma işlemleri için gereken gücü sağlamak üzere devreye girdi.

Altı reaktörlü Zaporijya, Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santrali olarak biliniyor.