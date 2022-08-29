Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti Zaporijya'ya gidiyor

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali yakınlarında Ukrayna-Rusya askerleri arasındaki çatışmaların nükleer felakete yol açabileceği endişesi giderek artıyor.

Durumun kontrol altına alınabilmesi için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) yetkililerinin Zaporijya Nükleer Santrali'ne gitmek üzere yola çıktığı duyuruldu. Yetkililerin bu hafta sonuna kadar tesise varmasının beklendiğini söyleyen IAEA Başkanı Rafael Grossi, "Ukrayna'nın ve Avrupa'nın en büyük nükleer tesisindeki güvenliği ve emniyeti korumak zorundayız" dedi.

Zaporijya ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısı kesilmişti

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom tarafından yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'nin çalışan son iki reaktörünün yakınlarındaki yangınlar nedeniyle nükleer santrali şebekeye bağlayan elektrik hatlarının zarar gördüğü bu nedenle ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısının kesildiği aktarılmıştı.

Açıklamada, “Böylece, Rusların eylemleri, santralin elektrik şebekesinden tamamen ayrılmasına neden oldu. Santral tarihinde bir ilk” denilmişti.

IAEA tarafından yapılan açıklamadaysa, santrale elektrik arzının günün ilerleyen saatlerinde yeniden sağlandığı aktarılarak, "Ukrayna UAEA'ya Zaporijya Nükleer Santrali'nin gün içinde en az iki kez elektrik hattıyla bağlantısını kaybettiğini, ancak şu anda tekrar açık olduğunu söyledi” denildi.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin 6 nükleer reaktörü ve 5 bin 700 megavat-saat elektrik üretim kapasitesi bulunurken, santral Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Zaporijya'da çatışmalar

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya, Mart ayında Rusya tarafından ele geçirildi. Bölgede çatışmaların devam etmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek "nükleer felaket" nedeniyle Zaporijya'da ateşkes çağrısında bulunulmuştu.

Ortaya atılan çözümlerden birisi de bölgenin askerden arındırılması olmuş, lakin öneri reddedilmişti.

Bölgedeki çatışmalar nedeniyle Rusya ve Ukrayna birbirlerini suçluyor.