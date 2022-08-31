Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti Zaporijya'da

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) heyeti, dün Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından Zaporijya kentine ulaştı. Heyetin 20 araçlık konvoyuna Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı gözlem ve koruma araçları eşlik ederken, ziyaret öncesinde bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alındı.

Heyetin, yarın Mart ayından bu yana Rusya'nın kontrolünde olan Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santrali’ni ziyaret etmesi bekleniyor.

Rusya'nın girişe izin vermediği haberleri yalanlandı

IAEA Başkanı Rafael Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ni yarın sabah ziyaret edeceklerini belirterek, "Görev birkaç gün sürecek. Kalıcı bir varlığın devamını sağlayabilirsek, o zaman uzayacak. Ancak bu ilk bölüm birkaç gün sürecek. Orada gerçekleştirmemiz gereken çok önemli bir görev var. Oradaki gerçek durumu değerlendirmek, elimizden geldiğince durumu istikrara kavuşturmaya yardımcı olmak" dedi.

Grossi ayrıca, Rusya'nın IAEA heyetinin Zaporijya Nükleer Santrali'ne girişine izin vermediği yönündeki haberleri yalanlayarak, ziyaret için hem Rusya'dan hem Ukrayna'dan garanti aldıklarını ifade etti.

Nükleer santral ve çevresinde Rusya ve Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar nükleer sızıntı endişesine neden olurken, IAEA yetkililerinin Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki durumun kontrol altına alınabilmesi için santrali denetleyeceği açıklanmıştı.