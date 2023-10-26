Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’nin programı belli oldu.

“Yaşanılabilir Bir Dünya İçin Sanat” anlayışıyla düzenlenen festival kapsamında bu yıl 26 oyun seyirciyle buluşacak. 17 Kasım’daki açılış töreniyle başlayacak olan festival 27 Kasım’da sona erecek.

Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, dünyanın birçok ülkesinden katılan tiyatro topluluklarının yanı sıra üniversite topluluklarından özel tiyatrolara, şehir tiyatrolarından amatör tiyatrolara tiyatronun tüm renklerinden oluşan bir katılımla gerçekleşecek.

Onur Ödülü Orhan Aydın'a, Emek Ödülü Mehmet Ulusoy'a verilecek

Festivalin açılışı Boğaziçi Folklor Kulübü’nün “Gecenin Ardından” dans-müzik gösterisiyle yapılacak. Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde 17 Kasım’da saat 19.30'da başlayacak olan açılış töreninde onur ve emek ödülü de sahiplerine sunulacak. Bu yıl Festival Onur Ödülü Tiyatro Sanatçısı Orhan Aydın’a, Emek Ödülü de Tiyatro Sanatçısı Mehmet Ulusoy’a verilecek.

Festival programını duyuran vakıf tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün toplumların yaşam anlayışını oluşturan onların hangi kültürel kalıplar içerisinde yaşayacağını ve nasıl hareket edeceklerini belirleyen şey, içselleştirebildikleri kültürleridir. Sanat, bu kültüre katkıda bulunan, bireyi ve toplumu çağdaş bir dünyaya yönlendiren önemli bir varoluştur. Toplumlarla sanat arasındaki bağın kopukluğu çağdaş bir dünyaya yönelik beklentileri boşa çıkarıcı gelişmelerin önünü kapamakta, yaratıcı, özgür düşüncenin gelişmesini engellemektedir. Bu anlamda kopukluğun yaşanmaması için özellikle sivil toplum kurumlarının sanata destek vermeleri, bu tür organizasyonları desteklemeleri gerektiğini düşünmekteyiz. Uluslararası düzeyde gerçekleşen Ankara Tiyatro Festivali, dünyanın birçok ülkesinden katılan tiyatro topluluklarının yanı sıra ülkemizden de her yıl üniversite topluluklarından, özel tiyatrolara, şehir tiyatrolarından, amatör tiyatrolara tiyatronun tüm renklerinden oluşan bir katılımla gerçekleşmektedir.”

1996 yılından bu yana özel ve amatör tiyatro topluluklarının oyunlarını seyirciyle buluşturan festivalin maddi zorluklara rağmen direndiğine dikkat çekilen açıklamada “Festivalimiz, bu yıl yaşanan sahne sorunları nedeniyle yurtdışı grupları, üniversite grupları, belediye şehir tiyatroları ve özel-amatör grupların sergileyeceği 26 oyuna ev sahipliği yapacaktır” denildi.

Festival programına erişim için ankaratiyatrofestivali.org sayfasını ziyaret edebilirsiniz.