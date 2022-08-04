Uluslararası Af Örgütü: Ukrayna uluslararası insan hukukunu ihlal ediyor

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Ukrayna'nın savaş taktiklerinin sivilleri tehlikeye attığını, okullar ve hastaneler de dahil olmak üzere birçok yerleşim bölgesinde askeri üsler kurulduğunu açıkladı. Uluslararası Af Örgütü, Ukrayna'nın uygulamalarının uluslararası insan hukukunu ihlal etmekte olduğunu söyledi.

Açıklamada, "Ukrayna'nın taktikleri sivilleri askeri hedef haline getirmekte, uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte ve siviller tehlikeye atılmaktadır. Bu uygulamalar neticesinde, nüfusun yoğun olduğu bölgelere yapılan Rus saldırıları sonucu siviller öldürülmüş, kamu altyapıları yok edilmiştir" denildi.

'Ukrayna'nın savaş yasalarını ihlal ettiğini belgeledik'

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard yaptığı açıklamada, "Ukrayna kuvvetlerinin sivilleri riske attığını ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerde savaş yasalarını ihlal ettiğini belgeledik" dedi.

Araştırmalar boyunca, Ukrayna kuvvetlerinin yüksek nüfuslu yerleşim bölgelerinden saldırılar düzenlediğine ve bölgedeki 19 kasaba ve köyde sivil binaları askeri üsse çevirdiği ifade edildi.

Sivil bölgelerde askeri üsler

Örgüt belgelediği vakalarda, yerleşim bölgelerindeki sivil yapılara yerleşen Ukrayna ordusunun, sivilleri korumak için gerekli önlemleri almadığını belirtti. Ukrayna ordusunun saldırılar sırasında sivillerin yakınında faaliyet gösterdiğini ve bölgeleri Rus saldırılarına açık haline getirdiği söylendi. Ayrıca, Amnesty araştırmacılarının bu tip uygulamalara çok sayıda yerde tanık olduğu bildirildi.

Uluslararası Af Örgütü araştırmacıları Harkov, Donbass ve Mykolaiv'de sivillere yönelik hak ihlallerine ulaştıklarını, hatta bu bölgelerdeki araştırma sırasında yakınlardaki Ukrayna askeri mevzilerinden ateş seslerinin duyulduğunu açıkladılar. Bahmut'ta da yaşayan sivillerin yaşadığı bölgenin sadece 20 metre ötesinde Ukrayna ordusunun mevzilendiği ifade edildi.

Ukrayna ordusu hastane ve okullara mevzilendi

Uluslararası Af Örgütü, Ukrayna güçlerinin hastaneleri fiili askeri üs olarak kullandığına tanık olduğunu belirtti.

İki yerleşim yerinde düzinelerce Ukrayna askerinin hastanelerde mevzilendiği, başka bir yerleşim yerindeyse askerlerin hastane yakınlarında ateş açtığı kaydedildi. Açıklamada, "Hastaneleri askeri amaçlarla kullanmak, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir" denildi.

Ukrayna ordusunun, Donbass ve Mykolaiv bölgesindeki okullarda rutin olarak askeri üsler kurduğu, araştırma yapılan çoğu okulda askeri faaliyetlere rastlandığı açıklandı.

Rusya'nın gelişigüzel saldırıları

Uluslararası Af Örgütü, Ukrayna'nın insan hakları ihlallerinin yanı sıra Rusya'nın da saldırılarının bir kısmının savaş hukukuna aykırı olduğunu belirtti. Birçok bölgede, Ukrayna'nın sivilleri askeri kalkan olarak kullandığı, Rusya'nın saldırılarının da yüzlerce sivilin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Ayrıca, Rus saldırılarının çoğunda uluslararası alanda yasaklanmış misket bombaları da dahil olmak üzere, ayrım gözetmeyen silahlarla veya geniş alan etkilerine sahip diğer patlayıcı silahlarla gerçekleştirildiği söylendi.

'Rus saldırılarını haklı çıkarmaz'

Ancak örgüt açıklamasında, "Ukrayna ordusunun askeri hedefleri sivil bölgelere yerleştirme uygulaması, hiçbir şekilde ayrım gözetmeyen Rus saldırılarını haklı çıkarmaz. Bir çatışmanın tüm tarafları, her zaman askeri hedefler ile sivil nesneler arasında ayrım yapmalı ve sivil zararı en aza indirmek için silah seçimi de dahil olmak üzere tüm uygulanabilir önlemleri almalıdır. Sivilleri öldüren veya yaralayan ya da sivil nesnelere zarar veren gelişigüzel saldırılar savaş suçlarıdır" denildi.

Ukrayna'ya çağrı

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, "Ukrayna hükümeti, güçlerini nüfuslu bölgelerden uzağa yerleştirmesini veya ordunun faaliyet gösterdiği bölgelerdeki sivilleri tahliye etmesini derhal sağlamalı. Askerler savaşa girmek için hastaneleri asla kullanmamalı ve son çare olarak sivil yerleşimleri kullanmalıdır" diyerek Ukrayna'ya çağrı yaptı.