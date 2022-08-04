Zelenskiy: Şi Cinping ile doğrudan görüşmek istiyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna krizinin çözümü konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile doğrudan görüşmek istediğini açıkladı. Zelenskiy, Çin'i Rusya'nın saldırılarını sonlandırması için "nüfuzunu kullanmaya" çağırdı.

South China Morning Post'a konuşan Zelenskiy, "Şi ile doğrudan konuşmak istiyorum. Bir yıl önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir görüşmem olmuştu. Şi Çinping, o sırada ikili ilişkilerden sıcak bir şekilde bahsetti. Ancak yararlı olacağını düşünmeme rağmen Çin ile o zamandan beri herhangi bir görüşmemiz olmadı" dedi.

'Çin'in tutumunu gözden geçirmesini isterim'

Çin'in "çok güçlü bir devlet ve güçlü bir ekonomi olduğunu, dolayısıyla Rusya'yı siyasi ve ekonomik olarak etkileyebileceğini" söyleyen Zelenskiy, Pekin'in Ukrayna konusunda "dengeli bir tutum sürdürme istediğini anladığını" söyledi.

Zelenskiy, "Elbette Çin'in Rusya Federasyonu'na karşı tutumunu yeniden gözden geçirmesini çok isterim" yorumunu yaptı.