Ulusal Süt Konseyi toplantısı bitti, çiğ süt taban fiyatı açıklanmadı

Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) çiğ süt fiyatlarını görüştüğü toplantı sona erdi, ancak taban fiyatıyla ilgili bir karar çıkmadı. Toplantıda, konseyin çiğ süt maliyetini 10 lira 80 kuruş olarak belirttiği, üretici kesiminin ise maliyeti 12 lira 13 kuruş olarak açıkladığı öğrenildi. Üretici kesimi, fiyatların bayram öncesi açıklanmasını talep etti.

Ulusal Süt Konseyi, 8,5 aydır artırılmayan çiğ süt fiyatlarını görüşmek üzere bugün Ankara’da bir otelde yaklaşık 100 kişilik bir ekiple toplantı yaptı. Toplantıda USK Başkanı Harun Çallı, sektördeki sanayici ve üreticilerin sorunları ve taleplerini dinledi.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Fiyatın bayramdan önce açıklanmasını istedik. Çünkü üreticiler zor durumda. 50 kuruş olan prim desteklerinin de artırılmasını talep ettik” dedi.

Bugün yapılan toplantının ardından toplantıda konuşulanlar rapor halinde Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletilecek. Ardından Gıda Komitesi toplanarak konuya ilişkin bir değerlendirme yapacak ve USK çiğ süt taban fiyatını açıklayacak. Fiyatın ne zaman açıklanacağına ilişkin belirsizlik ise sürüyor.

Çiğ süt fiyatı en son 15 Ekim'de 8 lira 50 kuruş olarak açıklanmıştı. (ANKA)