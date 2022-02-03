Uluç: DT karar almış, 65 yaş üstü sanatçılar konuk oyuncu olarak bile sahneye çıkamayacakmış

Sabah yazarı Hıncal Uluç, bugünkü "Bu nasıl bir ‘Devlet’ skandalıdır, Kültür Bakanım?" başlıklı yazısında, 65 yaş üzeri sanatçıların konuk oyunculuk dahil olmak üzere Devlet Tiyatrosu'nda sahne alamayacağını aktardı.

Uluç, oyuncu Metin Belgin'in "Üç gün sonra doğum günüm.. 65 yaşına basıyorum. Kontrbas adlı tek kişilik oyunumu son defa oynayıp veda edeceğim" dediğini belirtti.

Uluç'un yazısındaki ilgili kısım şöyle:

"Telefon elimde donakaldım.. Sanatçı, 65 yaşında, yani en görmüş geçirmiş, en olgun çağında, bir hastalığı sakatlığı yoksa ‘konuk olarak bile’ sahneye nasıl çıkarılmaz? Böyle bir yasak nasıl konur? Bu ülkede kaç Metin Belgin var, oyuncu ve yönetmen olarak, Kültür Bakanımız, Devlet Tiyatroları Genel Müdürümüz biliyor mu acaba? Böylesi bir skandal, böylesi utanç verici kararı kim, hangi akla hizmetle alır da uygulatır? Özel tiyatrolar açık.. CRR açık.. Özel konser ve tiyatro salonları açık.. Sinemalar açık, restoran, kafeler açık.. Covid konusunu en iyi izleyecek ve konan kuralları en iyi uygulayarak örnek olacak devlet mi, 65 yaş üstü olanlara sahneyi kapatıyor.

Ben 83 yaşımda Devlet Tiyatrosu'na serbestçe gider, yüzlerce insan arasına karışırım, ama beş on kişinin olduğu, hatta tek başına oynadığım sahneye çıkamam öyle mi?

Sağlık Bakanı, Kültür Bakanı, kim bu rezil '65 yaş yasağı'ndan sorumlu ise o, bir açıklama yapsın lütfen.."