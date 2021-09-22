Ülkücü mafya Peker'den hakkında açılan davaya ilişkin açıklama

Ülkücü mafya Sedat Peker hakkında, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a yönelik "hakaret" ve "iftira" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Peker hakkında açılan davayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak şunları söyledi:

"Benim merak ettiğim sayın savcılık makamı Hollanda devleti tarafından Erkan Yıldırım’ın o ülkede bulunan 18 milyarlık mal varlığına nasıl sahip olduğunu acaba araştırmış mı? Halen daha sahibi belli olmayan Kolombiya’da, Panama’da, İzmit körfezdeki limanda yakalanan tonlarca kokainin sahibinin kim olduğunu merak edip yazı yazmış mı? Yıldırım’ın kumar oynadığı otellerde kalırken kendisine şantaj yapılmak için çekilmiş kasetlerinin var olup olmadığını araştırmış mı?"

Peker "Erkan Yıldırım cevap vermeyip babası Sayın Binali Yıldırım cevap vermişti, velisi olarak. Benim merak ettiğim Anadolu Başsavcılığına şikayet dilekçesi vermeye giderken de velisi olarak babası elinden tutup mu getirdi?" dedi.

Yeni açıklamalar yapacağını da duyuran ülkücü mafya "Cuma günü polisin, savcıların neden gerçek suçlulara karşı bir şey yapamadıklarını, yüksek miktarda yakalanan kokainlerin sahiplerinin nasıl serbest bırakıldıklarını, bu kokain satıcılarının hangi bakanlarla resimleri olduğunu yayınlayayım da ortalık biraz şenlensin" diye yazdı.