Ülkü Ocakları'nın bıçakla saldırdığı akademisyen kınama cezası aldı

Amasya Üniversitesi’nde mezuniyet töreni sırasında Ülkü Ocakları üyesi bir grup tarafından darp edilen akademisyen Girayalp Karakuş, üniversite tarafından kınama cezası aldı.

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından Dr. Karakuş’a gönderilen yazıda, "‘Taşıdığı sıfatın gerektirdiği özen yükümlülüğüne aykırı, genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak’ suçunun karşılığı olan kınama cezası ile cezalandırılmanıza karar verilmiştir” denildi. Öte yandan söz konusu davranışın ne olduğu belirtilmedi.

10 Haziran gününde Ülkü Ocakları üyeleri Karakuş'a saldırmış öte yandan saldırı sırasında bıçak çeken bir saldırgan çevredekilerin müdahalesiyle engellenmişti.

Öte yandan saldırganlar, olayın ardından Karakuş hakkında 'kendilerini darp ettiği' gerekçesiyle şikâyetçi olmuştu. Saldırıyı takiben üniversitede açılan soruşturmada saldırganların birkaçı uzaklaştırma cezası alırken birine görüntülerde tespit edilememesi, bir başka öğrenciye ise saldırıda bulunduğu tespit edildiği halde öğrenim süreci boyunca hiçbir disiplin cezası almaması gerekçe gösterilerek herhangi bir ceza verilmedi. Karakuş’a saldıran öğrencilerden dört öğrenciye bir ay uzaklaştırma cezası verildi.

Uzaklaştırma cezası alan saldırganlarsa cezayı 'görmezden gelerek' Amasya Üniversitesi Rektörü'yle toplu fotoğraf çektirip Ülkü Ocakları sıfatıyla resmi ziyaretlerde bulunmuştu.

Saldırganların Öğretim Üyesi Dr. Girayalp Karakuş hakkında şikâyetçi olmaları üzerineyse Karakuş hakkında da soruşturma açılmıştı. Karakuş, soruşturma sırasında karşı tarafa vurduğunun zorla kabul ettirilmeye çalışıldığını belirtirken, saldırganları soruşturan soruşturmacılardan birininse daha kamera görüntülerini görmeden ‘Bu işten hiçbir şey çıkmaz’ dediğini aktardı.

Karakuş, "Hukuki hakkımı sonuna kadar kullanacağım ve cezanın iptali için dava açacağım, kazanacağım” dedi.