Ülkü Ocakları istedi, CHP’li belediye Suavi konserini iptal etti: 'AKP ve MHP’nin dümen suyuna girmiş'

İstanbul’da CHP’li Beykoz Belediyesi’nin organize ettiği Suavi konseri AKP ve MHP ilçe başkanlıklarınca hedef gösterilmiş, küçük bir grup MHP’li konseri basmaya çalışmıştı.

Şimdi de Konya Seydişehir’deki Suavi konseri AKP, MHP ve Ülkü Ocakları tarafından hedef gösterilmesinin ardından CHP’li Seydişehir Belediyesi’nce tek taraflı olarak iptal edildi.

Ancak belediye konseri iptal ettiğini duyurmadı. CHP’li Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı tanıtımda Suavi'nin konserinin yer almadığı görüldü.

Konserin iptal edildiği haberiyse AKP ve MHP Seydişehir ilçe başkanlarının yaptıkları basın açıklamalarıyla önce yerel ardından ulusal medyaya yansıdı.

Seydişehir'in Sesi’nde yer alan habere göre, Seydişehir Ülkü Ocakları Başkanı Akın Bozkurt da konserin iptali için “Seydişehir Belediye Başkanlığı'yla birtakım görüşmeler gerçekleştirildiğini” söyledi ve konserin iptal edilmesinden memnuniyetini açıkladı.

Suavi o görüşmeyi anlattı: 'Ben korkmuyorum, sen niye korkuyorsun?'

soL’un konuştuğu sanatçı Suavi dün akşam Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu’nun kendisini telefonla aradığını ve konseri tek taraflı olarak iptal ettiğini, bu telefon görüşmesinden 20 dakika geçmesinin ardından henüz belediye bir açıklama yapmadan AKP’li ve MHP’li ilçe başkanlarının “Suavi konseri iptal oldu” şeklindeki açıklamalarının haber sitelerine düştüğünü söyledi.

Bu duruma tepki gösteren ve “teslimiyetçilik” diye niteleyen Suavi, CHP’li belediye başkanı Ustaoğlu ile görüşmesini şu sözlerle aktardı:

"Dün akşam bir telefon aldım. Kendisini Seydişehir Belediye Başkanı olarak tanıtan bir zat. Adeta ağlıyordu karşımda. ‘Aman ağabey, etme ağabey, gelme. Sana bir şey olsun istemiyoruz' gibi laflar…

Ben de ‘Sayın başkan sen benim adıma üzülme, ben kendi adıma üzülürüm gerekirse, benim oraya gelme cesaretim var, senin beni orada ev sahibi olarak ağırlama cesaretin var mı onu söyle’ dedim. Kem küm…

Sonuçta ben ona daha derin daha detaylı bir şeyler anlattım, parti ilkeleri üzerinden, bir duruş sergilemenin nasıl olması gerektiği üzerinden anlattım, bildiğim kadarıyla dostça… İkna olmadı.

Ben de dedim ki ‘Bak protokoller şöyle yapılır, sözlü de olsa yazılı da olsa, olağanüstü neden olmadığı sürece tek taraflı fesih yapılamaz. Sen şimdi durup dururken 3 gün kala tek taraflı fesih yapıyorsun.

E hani sen ülkeyi değiştirecektin, kenti değiştirecektin? Bu kadar korkak olarak olmaz ki! Bak ben korkmadığımı söylüyorum sen niye korkuyorsun. Üstelik beni koruduğunu söylüyorsun, hayır sen kendini korumaya çalışıyorsun. Ama ikna olmadı. Ağabey söylediğin her şeyin altına imza atıyorum ama beni bağışla dedi. Ben de telefonu sonlandırdım.”

Belediye sessiz, 'konser iptal oldu' açıklamasını AKP, MHP ve Ülkü Ocakları yaptı

Konsere 3 gün kala belediye tarafından bu iptalin konser ekibi olarak yaratacağı sorunlar bir yana Suavi bir şekilde bunun tolere edilebileceğini, ancak henüz belediye iptale ilişkin bir açıklama yapmadan sözkonusu telefon görüşmesinden 20 dakika geçtikten sonra yerel medyaya yansıyan AKP ve MHP ilçe başkanlarının “Suavi konseri iptal oldu” şeklinde açıklamalarının tepkisini artırdığını söyledi.

Bu telefon görüşmesinin ardından Seydişehir Belediyesi tarafından “Ev sahibi olarak biz değerli solistimizle konuştuk, iptal ettik, o da bizi anlayışla karşıladı” gibi bir açıklama yapılsaydı bunu tolere edebileceğini belirten Suavi şu ifadeleri kullandı:

“Ama bu telefon konuşmasından 20 dakika sonra benim önüme Seydişehir’in Sesi gazetesinde MHP ve AKP ilçe başkanlarının açıklaması düştü. ‘Suavi konseri iptal oldu’ diye.

Yahu sen belediye başkanısın korkaklığını anlarım da, bu kadar teslimiyetçi olabilir misin? Muhalefet partisinin belediye başkanısın orada.”

Hâlâ belediyenin açıklama yapmadığını belirten Suavi, Ustaoğlu ile telefon görüşmesinin hemen ardından AKP ve MHP’li isimlerin “konser iptal oldu” şeklinde basına yaptıkları açıklamalara ilişkin şunları söyledi:

“Ben bunu şöyle okuyorum: Belediye başkanı benimle telefon konuşmasını sonlandırdı, sonra hemen -belki yan yanaydılar onu da bilmiyorum- onlara döndü dedi ki ‘Efendim ben gereğini yaptım, talebinizi yerine getirdim, arz ederim’. Böyle demiş olmalı ki karşı taraf da ‘Aferin’ deyip basın açıklamasını yapmışlar. Belediye başkanı kişiliğini, kimliğini kaybetmiş durumda. Bir insan itibarını, kişiliğini bu kadar ayaklar altına alabilir mi? Ben CHP disiplin kurulunun da bunu ele alması gerektiğini düşünüyorum.

Bunu, tolere bile edebileceğim bir durumu, açıklama cesareti bile gösteremeyen bir adamın teslimiyetçiliğiyle ilişkilendiriyorum. O zaman benim karşımda bir CHP’li belediye değil -CHP’nin kurumsal kimliğini tenzih ediyorum- AKP’nin ve MHP’nin dümen suyuna girmiş bir gizli ittifak içerisinde olan başka bir şahıs var diye niteliyorum.”

Seydişehir Alüminyum Tesisleri'nde çalışmıştı

Seydişehir Suavi için, Suavi de Seydişehir için özel bir anlam ifade ediyor. 1970’li yıllarda Seydişehir Alüminyum Tesisleri’nde bir süre çalışan Suavi burada siyasi çalışmalar da yürütmüş. Halkevleri’nin kurucusu olmuş.

Konserine saldırı girişiminin olduğu Beykoz gibi Seydişehir'de de belediye yönetiminin yıllar sonra CHP’ye geçtiğini dile getiren Suavi, Beykoz'da 2,5 saat süren keyifli bir konser verdiğini, saldırı girişimindense ancak sahneden indikten sonra haberdar olduğunu ifade etti.

Beykoz'da yaşananlarla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını dile getiren Suavi “Bu estirmek istedikleri ortamı terörize etmek istedikleri ortamı reddediyorum. Ben şu gün çağırsınlar gene Seydişehir’de gidip bangır bangır şarkılarımı söylerim. Ben bu ülkenin bir evladıyım, en az onlar kadar bu ülkede hakkım var. Ayrıca onlara altını çizerek şunu söyleyebilirim, alayınız toplanın bu ülkenin sevdasını ihaleye çıkarın ihale bende kalır” dedi.

Kendisi üzerinden muhaliflere karşı bir “aba altında sopa gösterme hoyratlığı”nın sözkonusu olduğunu da ifade eden Suavi bunun zamanında Ahmet Kaya’ya karşı da denendiğini hatırlattı.

Muhalif sanatçıların izolasyona uğrayabileceklerini, bu ortama teslim olunmaması gerektiğini kaydeden Suavi “AKP’li, MHP’li olmayan insanlar bu ülkede şarkı söyleyemeyecek mi, resim yapamayacak mı, şiir okuyamayacak mı, bir yerde oturup şarap içemeyecek mi? Herkes sizden mi olmak zorunda, sizden olmayan vatan haini, terörist mi?” diyerek tepki gösterdi.

Suavi ayrıca "Benim konserim iptal edilmiş umrumda değil. Kuşkusuz 50-60 kişi ekmek yiyor buradan. Ses düzeninden müzisyenine, ışık ses sistemine, şoförüne kadar. İnsanlar buradan bir ekmek üretiyorlar bu ekonomik krizde. Aynı zamanda aşımızla, ekmeğimizle oynayan bir izolasyona muhatap oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Avukat Bişar Abdi Alınak'tan açıklama: 'Bu saldırganlığa boyun eğmenin sonuçlarına dair uyarıyoruz'

Suavi’nin avukatı Bişar Abdi Alınak da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada “Bu karar ile, her istediğini linç kampanyalarıyla yaptırabileceğine inanan bu zihniyete cesaret ve cüret veren muhalefet belediyesi başkanı maalesef aynı bağnaz yapı ile hizalanmıştır” diye belirtti.

Avukat Alınak açıklamasında şunları kaydetti:

"Müvekkilimiz Suavi'nin 19 Ağustos tarihinde Beykoz'da sahne aldığı etkinliğe, MHP ilçe teşkilatı ve Ülkü Ocakları’nın örgütlediği hedef gösterme ve linç kampanyasını takiben bir saldırı teşebbüsünde bulunulmuştu.

Aynı yöntemlerle, müvekkil sanatçının Seydişehir Belediyesi'nce davet edildiği konserin de hedef alındığını günlerdir takip ediyoruz. MHP ve AKP ilçe yöneticilerinin açıklamalarıyla gündem edilmeye çalışılan yalan ve nefretin tesiri ile Suavi'nin konseri, CHP Seydişehir Belediyesi Başkanı tarafından tek taraflı olarak iptal edilmiştir.

Takdir edilecektir ki, Suavi'nin ülkenin ve dünyanın herhangi bir köşesinde şarkılarını söylemek için, dinleyicilerinin teveccühü dışında bir davet veya teşvike ihtiyacı yoktur. Bu karar ile, her istediğini linç kampanyalarıyla yaptırabileceğine inanan bu zihniyete cesaret ve cüret veren muhalefet belediyesi başkanı maalesef aynı bağnaz yapı ile hizalanmıştır.

Müvekkilimize yönelen bu sistemli saldırıların asıl hedefi, bu topraklarda barışa ve kardeşliğe duyulan inanç ve Suavi'nin şarkılarının bu inancı hatırlatan sesidir. Bu karar ile bulunacak cüret, mutlaka kararı verenleri de benzeri saldırıların hedefi yapacaktır. Bu saldırganlığa boyun eğmenin sonuçlarına dair, kararı veren iradeyi ve CHP genel merkezini içtenlikle uyarıyor ve sorumluluk almaya davet ediyoruz.

Sonuç ne olursa olsun, Suavi'nin şarkılarının, dayanışma ruhuna inanan her kulağa, dünyanın neresinde olursa olsun ulaşacağını biliyoruz, Suavi şahsında; halk ozanlarımızın, şairlerimizin, yazarlarımızın seslerinin ve kalemlerinin kötülüğe galip geleceği inancı ile ayrıştıran, ötekileştiren bu zihniyeti ve ülkeyi değiştireceği şiarı ile söz yükseltip aynı suda yıkanan muhalefet partisinin belediye başkanını kamuoyunun takdirine sunuyoruz..."