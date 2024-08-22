Fatih Terim ifadesini verdi: Denizbank, Seçil Erzan ve Terim üçgeninde neler yaşanıyor?

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu toplam 21 kişinin ‘Fatih Terim fonu’ adıyla dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen Denizbank şube müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı davaya ilişkin bir gelişme yaşandı. Fatih Terim ilk defa konuştu, ifade verdi. Bu gelişmeyle birlikte dava yeniden gündeme geldi.

Terim, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in ifadesinde geçen "Erzan'la Terim aracılığıyla tanıştım" iddiasını yalanladı, bugüne kadar konuşmasının sebebinin yargı sürecine saygı olduğunu öne sürdü.

Erzan neyle suçlanıyor?

Devam eden ana davanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamesinde, eski Denizbank Levent Şube Müdürü sanık Seçil Erzan'ın yüksek kâr getiren gizli fon vaadiyle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilerden para aldığı, Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği belirtiliyor.

Erzan hakkında "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 90 yıldan 295 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ortaya atılan iddialar arasında söz konusu fondan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in de haberdar olduğu var.

Bu zamana kadar ortaya çıkan bilgilere göre en az 18 kişi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon TL dolandırıldı.

Fatih Terim'in ifadesinin ayrıntılarında neler var?

Kamuoyunda önce "Fatih Terim Fonu" adıyla bilinen sonra "yüksek kârlı gizli fon" ismini alan ünlü davada müştekilerin arasında yer alan Terim, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk defa ifade verdi, ayrıntıları BBC Türkçe paylaştı. Erzan son ifadesinde Terim'den fon adı altında para almadığını öne sürmüştü.

Duruşma tutanağına göre, Fatih Terim ifadesinde Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’le, Galatasaray Teknik Direktörü iken bir Şampiyonlar Ligi seyahati dönüşünde tanıştığını söyledi.

Fatih Terim, Ateş’in kendisine “Kulüple anlaştık, sizin de hesaplarınızı bizim bankaya taşıyalım hocam” dediğini, ilk tepkisinin yıllardır başka bir bankayla çalıştığı için olumsuz olduğunu, daha sonra Ateş’in ısrarıyla, diğer bütün kulüp çalışanları gibi bazı banka hesaplarını, Denizbank’a aktardığını belirtti.

Terim, “Sonrasında Hakan ile arkadaş da olduk, ya da en azından ben öyle sandım. Çok yakın ilgi alaka gösterdi, bana en iyi hizmeti vermek üzere çok özel bir müşteri olarak hissettirdi. Ben davaya konu olan olay meydana gelene kadar yaklaşık 13 yıl boyunca Denizbank müşterisiydim” dedi.

Denizbank’ın kendisini hep özel bir müşterisi olarak kabul ettiğini ve hep bu şekilde muamele gördüğünü kaydeden Terim, sanık Seçil Erzan’la ise 2016 veya 2017 yılında Denizbank’ın Florya Şubesi'nin yeni müdürü olarak tanıştığını söyledi.

Terim, Hakan Ateş'in savcılık ifadesinde Erzan'la tanışmasında kendisinin rolü olduğu iddiasını reddetti ve şöyle devam etti:

"Bu, akla hayale sığmayacak bir senaryodur. Denizbank’ın banka tarafından ödül almış 20 senedir bankada çalışan şube müdürünü, Denizbank’ın genel müdürü ile tanıştıracak kişi ben değilim. Hatta bölge müdürü Sermin (Tekin) Hanım’ın benden randevu alıp, bana bizzat gelip, Florya’daki ofisimde, Seçil Erzan’ın en iyi banka şube müdürleri arasında olduğunu söylediğini de hatırlıyorum.”

İfadesinde sık sık finansal meselelerden anlamadığını öne süren Terim, Denizbank’ın Florya ve Büyükdere şubelerine bir kez dahi gitmediğini Seçil Erzan’ın veya başka Denizbank çalışanlarının kendi yanına gelerek işlemlerini yaptığını açıkladı.

'Seçil Erzan'ın her tavsiyesini bankanın görüşü olarak gördüm'

Seçil Erzan’ın kendisinin Denizbank hesaplarındaki bütün işlemleriyle özel olarak ilgilendiğini belirten Terim, Erzan'ın her tavsiyesini bankanın görüşü olarak gördüğünü söyledi ve şöyle devam etti:

"Bankanın yönetimi ona güvenmiş, onu o pozisyona getirmiş hatta bana da bizzat gelip 'En iyi şube müdürlerimizden biri' demişler, ben de bunun üzerine ayrıca bir teyit yapmaya ya da sorgulamaya gerek görmedim."

Fatih Terim, "Şimdi anlıyorum ki Seçil Hanım’ın bana yazdığı saklama hesabına yattığını söylediği paralar, böyle bir hesaba yatmamış. Bana hiçbir zaman özel olarak bir fona para yatırılacağı, bu fondan yüksek getiri elde edileceği, Hakan adına veya Mehmet Aydoğdu adına bir fon olduğu veya benim adımla bir fon kurulacağı gibi sözler söylemedi" dedi.

Başkalarına tavsiyede bulundu mu?

Seçil Erzan'ın kendisine, parasının Denizbank'ın saklama hesaplarında değerleneceğini, bankadaki birçok yöneticinin de bundan yararlandığını söylediğini, kendisinin de bunu sorgulamadığını ve nakit olarak gönderilmesi istenen tutarları nakit olarak gönderdiğini kaydeden Terim, "Başkalarına yönelik benim adımı kullandığından ise haberim bu olaylar ortaya çıktıktan sonra oldu" dedi.

Terim ayrıca 1,5 senedir bunları konuşmak istediğini ve devam eden yargı sürecinden dolayı bugünü beklediğini söyledi ve ekledi:

"Ben finans işlerinden anlamam, bu nedenle de kimseye anlamadığım bir konuda tavsiye vermem, kimse de bana böyle bir konuda akıl danışmaz. Buna kızım, yeğenim ve eski damadım da dahildir.

Bana 'Seçil Erzan’ı tanıyor musun?" diye sormuşlarsa da, elbette Seçil Erzan’ı tanıdığımı ve güvendiğim bir bankacı olduğunu söylemişimdir. Ama kimse bana gelip böyle bir fon olduğundan ya da Seçil Hanım’ın benimle adlandırdığı bir fon olduğundan bahsetmedi. Zaten kimse bana parasal konular hakkında soru sormaz, soramaz, benim kimseye sormadığım gibi. Tek bir insanı dahi herhangi bir fon, yatırım ya da Seçil Hanım’ın yönettiği veya yönettiğini iddia ettiği bir sisteme yönlendirmişliğim yok."

7 Nisan 2023'te Emre Belözoğlu ve Arda Turan bu konuda eşiyle temasa geçene kadar olanlardan haberi olmadığını söyleyen Terim, kendisinin de maddi ve manevi zararları olduğunu söyledi.

Hakan Ateş’e neden gittiler?

Belözoğlu ve Turan'ın eşiyle temasa geçme nedenlerinin, kendisinin Hakan Ateş'e olan yakınlığı olduğunu belirten Terim, 8 Nisan 2023'te Denizbank Genel Müdürlüğü'ne gittiğinde, bankanın tüm üst düzey yönetiminin orada olduğunu ve buna çok şaşırdığını söyledi.

Bu aşamada kendisine de bir kaybı olup olmadığının sorulduğunu belirten Terim, "Arda ve Emre, 'Biz Fatih Hoca’nın tavsiyesiyle Seçil Erzan'a para gönderdik' demediler, toplantıda böyle bir söz söylendiğini beyan edenler yalancıdır, yalan söylüyorlar" dedi ve ekledi:

"Dediğim gibi Arda, Emre, adı geçen diğer şahıslar veya herhangi bir insanı sözde bir fona yatırım yapmaları için yönlendirme yapmışlığım, tavsiye vermişliğim yok, olmadı, olamaz."

Seçil Erzan Denizbank'ı suçluyor

Seçil Erzan Davası iddianamesinde yer alan ifadesine göre Erzan bankayı suçlayarak şunları söylüyor:

“Ben tüm mağdur olduğunu iddia eden şahıslar ile gerçek mağdurların sistemde hesaplarını kontrol ettiğim sırada log kayıtları sisteme düşmektedir.

Mağdurlara verdiğim tüm evrakları bankada sistemde düzenledim. Banka başından itibaren durumdan haberdardır. En azından haberdar olmalıydılar.

Kamera kayıtları ve yazıcıdan çıktı alınırken her şey banka hafızasında yer almaktadır. Yani banka bir şey bilmediğini söyleyerek kendisini kurtarmaya çalışmaktadır. Ben 12 yıl Florya’da şube müdürlüğü yaptım. Banka bunu bildiği halde göz yummuştur.”

Genel Müdür Hakan Ateş’in 9 Nisan Pazar günü akşam saatlerinde bankaya gelerek, “Kızım biz zaten insanların parasını vereceğiz ama ortada bir enkaz var, kimden ne aldıysan söyle zaten bu bir zimmet değil, zimmet olsa sen yıllarca içeride çürürdün, bu sebeple de kendin banka dışında ne aldıysan onları söyle, sen bizi koru biz de seni koruruz, Seçil’e hemen bir avukat tutalım, avukatını ben tutacağım, Sağlık Sigortanı iptal etmeyelim, annenin hastalığı ile de ilgileneceğim” dediği iddianamede yer alıyor.

Denizbank ne diyor?

Denizbank olayla ilgili "Bankamız üst yönetiminin olaydan hiçbir haberi olmadı" açıklamasını yapmıştı.

Banka açıklamasında, dolandırıcılık olayından ilk kez 7 Nisan 2023 tarihinde haberleri olduğu, bu tarihe kadar Erzan'a para veren kişilerden hiç kimsenin şikayetçi olmadığını görüşüne yer verildi. Açıklamaya göre, dolandırıcılık girişimi yine banka tarafından savcılığa bildirildi. Banka, Erzan'ın işlemlerinde banka resmi evraklarını da kullanılmadığını savunurken, sistemin bir "Saadet zinciri" olduğu, olaya ismi karışanları da bilinçi olarak bu sisteme girdiği iddiasını dile getirdi.

Davada son durum

Seçil Erzan’ın aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı dava, halen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor. Seçil Erzan, dolandırıcılık iddiasını reddetti. DW'den Alican Uludağ'ın haberine göre 1 Haziran’da görülen son duruşmada, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve yardımcısı Mehmet Aydoğdu’nun tanık olarak dinlenmesi talebi reddedildi. Davada tanık olarak dinlenen Denizbank Teftiş Kurulu Başkanlığı İnceleme ve Soruşturma Müdürü Cenk İzgi, Emre Belözoğlu ve diğerlerinin şikayet üzerine bankaya geldiğini, Seçil Erzan'ın bazı vaatlerde bulunduğunu ancak hesaplarında para olmadığını gördüklerini söyledi. Erzan'ın 9 Nisan 2023'te bankaya gelerek olayı anlattığını, kendilerine 2011'de hisse senedine yatırım yaparken sıkıntı yaşaması üzerine bu işlemlerin başladığını söylediğini savunan İzgi, yapılan işlemlerin tam anlamıyla bir saadet zincirinin göstergesi olduğunu ifade etti. Duruşma, 20 Eylül’e ertelendi.

Bankanın finansal yapısı

BAE merkezli Emirates NBD Bank’a devri 2019’da resmen tamamlanan Denizbank bugüne dek dört kez el değiştirdi. soL bu el değiştirmeyi şöyle değerlendirmişti:

“El değiştirmelerin hiçbiri yalnızca finansal bir operasyon olarak görülmemeli. Zira Dexia’ya satışı AB ile yakınlaşmanın, Sberbank’a satışı Rusya ile ilişkilerde yeni dönemin ürünü oldu. Körfez ülkesi BAE'nin en kritik holdinglerinden birine satılmasının ardında da diplomatik ve bölgesel.”

Bankanın Genel Müdürü Hakan Ateş Rusya'da GarantiBank Moscow'u kurmuş, 1996 Haziran ayından itibaren bir yıl boyunca burada Genel Müdür olarak görev yapmıştı. 1997 Haziran ayında DenizBank'ta Kurucu Genel Müdür olarak başladığı görevine halen devam etmekte.