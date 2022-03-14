Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı üniversitenin etkinliğine çağrıldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri Ülkü Ocakları İzmir İl Başkan Yardımcısı Eren Çengel'in katılımıyla okulda izinli toplantı yapılmasına tepki gösterdi.

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü vesilesiyle düzenlenen toplantıya Çengel, okulun davetiyle olduğu söylenilerek katıldı.

Kendini okulun "Ülkü Ocakları teşkilat başkanı" olarak tanıtan Okan Temel de, Kasım ayında okul gruplarında yaptığı duyuruda "üniversite içinde teşkilat kurduklarını" söyledi.

İzmir Ekonomi Üniversiteli öğrenciler ise duruma tepki gösterdi. "Gerici, faşist, kadın düşmanı, homofobik çetelerin kampüslerde barınmasını istemiyoruz" diyen öğrenciler, okul yönetimine konuyla ilgili açıklama yapması için çağrıda bulundu.

Öğrenciler "Üniversiteler bilim ve aydınlanmanın merkezi olması gerekirken, üniversitelere yapılan gerici ve faşist saldırı üniversite eliyle meşrulaştırılmaktadır" dedi.