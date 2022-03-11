'Üniversiteler cemaat yeri değil, bilim yuvası olmalı'

Genel Sağlık-İş Sendikası, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi çalışanı Genel Sağlık İş Sendikası İşveren Temsilcisi Melike Çatal’ın, "Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na aykırı olarak naklen atandığı" gerekçesiyle bir açıklama yaptı.

Açıklamaya sendikanın Örgütlenme Sekreteri Tarık Doğan, Genel Basın Yayın ve Eğitim Sekreteri Sadık Doğrul, Genel Sağlık İş Çanakkale İl Temsilcisi Tuğba İbiş ve sendika temsilcileri katıldı.

Çanakkale Gündem'den Tunahan Ünsal'ın haberine göre, Doğan tarafından yapılan açıklamada; “İşveren Temsilcimize yönelik olarak yapılan bazı usulsüzlükleri ve üniversite idaresinin yasa tanımaz tutumunu kamuoyu ile paylaşmak üzere toplandık. Genel Sağlık İş Sendikası olarak, yıllardır üniversiteler bilim yuvası olmalıdır, tarikat, cemaat ve siyaset yeri olmamalıdır diye haykırıyoruz" denildi.

'Israrlı olarak tarikat toplantılarına katılması yönündeki baskılara olumsuz yanıt vermişti'

Doğan şunları söyledi:

"Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde ısrarlı olarak cemaat, tarikat toplantılarına katılması yönündeki telkinlere ve baskılara olumsuz yanıt vermesi ve karşı duruş sergilemesi, nedeniyle, 2015 yılından itibaren neredeyse kesintisiz olarak asıl görev veri dışında görev tanımına uygun olmayan yerlere gönderilme var. İdari sorumlularında bilgisi dahilinde malum yapının, gerçeğe aykırı belge ve beyanlarla soruşturma açılmasına zemin hazırlamak üzere, organize olarak birlikte hareket etmesi var. Temsilcimiz tarafından mesleğin ve kamu çalışanı olmanın gereklerine uygun olarak, idareye yapılan bildirimleri. tutulan tutanaktan idarenin görmezden gelmesi var. Temsilcimiz hakkında açılan soruşturma sonucu verilen cezanın mahkeme kararı ile kaldırılmasına rağmen, aynı konuda tekrar soruşturma açılması var. Yapılan bir başka görevlendirme işlemi, Çanakkale İdare Mahkemesince iptal edilmesine rağmen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yetkilileri tarafından mahkeme kararının uygulanmaması var.

'İdareci olarak yetkiniz sınırsız değildir'

25 Şubat 2022’de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi işyeri temsilcisi olarak atanan Anestezi Teknikeri Melike Çatal, 28 Şubat 2022 tarihinde Ağız ve Diş Sağlığı uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne, 657 Sayılı Devlet Memurları kanununun 76. Maddesi gerekçe gösterilerek ve fakat 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na aykırı olarak naklen atanmıştır. Bu atamayı gerçekleştiren üniversite yönetimine hatırlatıyoruz: İdareci olarak yetkiniz sınırsız değildir. Yaptığınız her uygulama hukuki denetime tabidir. Bir yetkiyi kullanırken, bir yasayı gerekçe gösterip, bir aşka yasayı çiğneyemezsiniz. Yaptığınız bu naklen atama hem 4688 sayılı Yasaya hem de idare mahkemeleri ile Danıştay kararlarına aykırıdır. Yasalara ve mahkeme kararlarına aykırı işlem yapmak suçtur. Bugün değilse bile yarın yargı önüne çıkmanız kaçınılmazdır."