'Üniversiteler cemaat yeri değil, bilim yuvası olmalı'

Genel Sağlık-İş Sendikası, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi çalışanı Genel Sağlık İş Sendikası İşveren Temsilcisi Melike Çatal’ın, "Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na aykırı olarak naklen atandığı" gerekçesiyle bir açıklama yaptı.
Açıklamaya sendikanın Örgütlenme Sekreteri Tarık Doğan, Genel Basın Yayın ve Eğitim Sekreteri Sadık Doğrul, Genel Sağlık İş Çanakkale İl Temsilcisi Tuğba İbiş ve sendika temsilcileri katıldı.
Çanakkale Gündem'den Tunahan Ünsal'ın haberine göre, Doğan tarafından yapılan açıklamada; “İşveren Temsilcimize yönelik olarak yapılan bazı usulsüzlükleri ve üniversite idaresinin yasa tanımaz tutumunu kamuoyu ile paylaşmak üzere toplandık. Genel Sağlık İş Sendikası olarak, yıllardır üniversiteler bilim yuvası olmalıdır, tarikat, cemaat ve siyaset yeri olmamalıdır diye haykırıyoruz" denildi.
'Israrlı olarak tarikat toplantılarına katılması yönündeki baskılara olumsuz yanıt vermişti'
Doğan şunları söyledi: