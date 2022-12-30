Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş bir gün önce İYİP'lilerle fotoğraf paylaşmış

Ankara'da düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in, dün İYİP'in kuruluş sürecinde Meral Akşener'den yana tavır alan Mahmut Korkmaz ve İbrahim Sungur ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

Ateş, söz konusu fotoğrafı "Ülkücüyüm demenin zor olduğu günlerde ülkücülük davası uğruna mücae veren davamızın aksaçlılarıyla" notuyla paylaşmıştı.

İki isim de İYİP'in kuruluş sürecinde Meral Akşener ile birlikte hareket ederken, Sungur'un oğlu Abdullah İlker Sungur geçen Nisan ayında Meral Akşener'in danışmanlığı görevine getirilmişti. Korkmaz ise Türkiye İşçi Partisi üyesi 7 devrimcinin katledildiği Bahçelievler Katliamı'nın sanıklarından birisi.

İYİP'in kuruluş sürecinde Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş, İYİP'ten yana tavır alanları sert bir dille eleştirmişti. 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa eden Ateş'in, mevcut Ülkü Ocakları yönetimi ile arasında sorun olduğu biliniyordu.