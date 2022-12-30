Sinan Ateş cinayeti sonrası o açıklama yeniden gündeme geldi

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş Ankara'da düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü. Bu saldırı sonrası Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlığı'nın açıklaması yeniden gündem oldu.

Haber Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş öldürüldü

Mersin Ülkü Ocakları, Adana Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Emrullah Kaya’yı öldüren eski Mersin ocak başkanı Çağrı Ünel’in için “Olay yerinden uzaklaşan kişiye arkasından silahla ateş ederek sırtından vurup öldüren kişinin, eski bir ocak başkanı olması, eline bulaşan ülkücü kanını temizlemeyecektir" demişti.

Bazı haberlerde iddia edildiği şekilde bıçaklı bir saldırı ve yaralama olayı olmadığı halde, kamuoyunda cinayeti yumuşatmak için bu şekilde algı oluşturulmaya çalışıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Konuyu buradan alarak üzerine vazife olmadığı halde bir katili savunan ve bu cinayeti bir şova dönüştürenler de ne derece büyük bir suça ortak olduklarını akıllarında bulundurmalıdırlar. Ortada ülkücü bir gencin kanı ve sıkılan kurşunun hesabını verecek adi bir suçlu vardır.

Herkesin bu konuları göz önünde bulundurarak yaptığı açıklama ve yorumlara dikkat etmesi gerekmektedir. Vefat eden rahmetli ülküdaşımızın acısını derinden yaşadığımızı belirterek, bu konunun adli merciler nezdinde takipçisi olacağımızı bildiririz."

Ülkü Ocakları bu olaydan Sinan Ateş'i sorumlu tutarken, konuyu köşesine taşıyan Halktv'den İsmail Saymaz, "Vur emrini verenler, Emrullah Kaplan ile üç arkadaşını Mersin'e gönderip kurşunların hedefi haline getirenler açığa çıkarılmalıdır. Vur emrine 'Dur' denilmezse bu kan gölü büyüyebilir" ifadesini kullanmıştı.

