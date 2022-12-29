Ülkü Deniz Ersöz eski erkek arkadaşı tarafından vuruldu

İstanbul Sancaktepe'de, Ülkü Deniz Ersöz'ün eski erkek arkadaşı Bedirhan Uysal ve yanındaki iki şahıs, Ülkü'yü evinin önünden kaçırmaya çalıştı. Şahıslar kendilerini sivil polis olarak tanıtmaya çalıştı ancak Uysal'u tanıdıktan sonra direnen Ülkü, kaçmaya çalıştı.

Cumhuriyet'ten Sinem Nazlı Demir'in haberine göre, Bedirhan Uysal, Ülkü'yü yakın mesafeden boynundan vurdu. Ülkü, ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şahıslardan ikisi ise yakalandı, biri hala aranıyor. Ülkü'nün hayati tehlikesi devam ediyor.