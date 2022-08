Ülkesine dönüş için yola çıkan Suriyeli: 'Geldiğimizde idare ediyorduk, şimdi çok zor'

İstanbul Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan 54 Suriyeliyi otobüslerle Suriye'nin 3 farklı vilayetine gönderdi.

10 yıldır Türkiye'de yaşayan ve Suriye'ye dönenler arasında yer alan İnayat Ali Hamko her şeyin pahalı olduğunu ve artık geçinemediğini belirterek şöyle konuştu:

"10 senedir burada oturuyorum, çalışmıyorum. Burada oğlum var, hanımım var. Onlar çalışıyor. Yani biraz çalışıyor, biraz çalışmıyor. Her şey çok zor burada şimdi. Yani 3-4 bin TL. Nasıl ben kira vereyim, fatura vereyim. Türkiye'ye de teşekkür ederim. Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Geldiğimizde idare ediyorduk, şimdi çok zor. Her şey pahalı yani, kira pahalı, petrol pahalı her şey pahalı yani. İnsan tek çalışıyor. Nasıl idare edecek?" (ANKA)