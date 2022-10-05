İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı.
Çataklı'nın açıklamasına göre bu sayı 500 bini geçerek 526 bin 932 oldu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
'Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 500 bini geçti' açıklaması
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 'Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 526 bin 932 olmuştur' dedi.
Haber Merkezi
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı.
Çataklı'nın açıklamasına göre bu sayı 500 bini geçerek 526 bin 932 oldu.