Erdoğan bugün ne açıklayacak? İsmail Saymaz duyurdu

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan gazeteci İsmail Saymaz, Erdoğan'ın bugün yapacağı ve AKP kaynaklarının çok önemli dediği açıklamaya ilişkin aldığı duyumları açıkladı.

Bilgiyi henüz kesin olarak teyit edemediğini belirten Saymaz, "Kesin teyit edemedim, tahminen söylüyorum. Tarikatların talebi var, tarikatlar ve cemaatleri yasal alana çekmek üzere. Alevilerin de ibadet yerlerine, cemevlerine, Alevilerin taleplerinden farklı şekilde, başka bir statü vermeyi teklif edebilirler. Bunu aslında tarikatları tatmin etme konusunda gündeme getirebilirler" dedi.

Saymaz, "İkincisi ise doğrudan Cumhurbaşkanı dillendirmez, 100. yıl müjdesi gibi, infaz indirimi gibi bir şey olabilir" diye konuştu.