Ülkenin farklı bölgelerinde kar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muş ve Bitlis’te akşam, Van ve Hakkari’de ise gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı olacağı söylendi.

Açıklamada buzlanma ve don olayına ek olarak yer yer sis ve pus görülebileceği belirtildi.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklık beklentileri Hakkari’de 1, Muş’ta -7, Van’da 3 ve Bitlis’te -1 olarak açıklandı.

Açıklamada "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Öte yandan dün gece saatlerinde Antalya'da da kar etkisini gösterdi. İHA'nın haberine göre Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı yer yer 20-30 santimetreye kadar ulaşırken ekipler çok sayıda iş makinası ile yolda biriken karı temizleme çalışması başlattı.

Marmaris’teyse gece yarısı yağan dolu yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.