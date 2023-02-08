Ülkenin dört bir yanından dayanışma sürüyor: TKP'nin topladığı yardımlar bölgeye ulaşıyor

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla tüm yurtta semt evlerinde ve parti örgütlerinde toplanan dayanışma kolileri deprem bölgesine gitmeye devam ediyor.
TKP'nin paylaşımında, "Iğdır'da dayanışma ile toplanan malzemeler kamyonla deprem bölgelerine doğru yola çıktı. Erzurum Karaçoban'ın topladığı dayanışma malzemeleri Malatya'nın Doğanşehir Polatlı Köyü'ne ulaştırıldı" denildi.
#Iğdır'da dayanışma ile toplanan malzemeler kamyonla deprem bölgelerine doğru yola çıktı.#Erzurum #Karaçoban'ın topladığı dayanışma malzemeleri #Malatya'nın Doğanşehir Polatlı Köyü'ne ulaştırıldı. #deprem #dayanısmayıbuyutelim pic.twitter.com/nsz3QVTRqB— TKP (@tkpninsesi) February 8, 2023