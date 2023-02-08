Ülkenin dört bir yanından dayanışma sürüyor: TKP'nin topladığı yardımlar bölgeye ulaşıyor

Iğdır'da toplanan dayanışma malzemeleri yola çıkarken, Erzurum Karaçoban'ın gönderdiği malzemelerse Malatya'nın Doğanşehir Polatlı Köyü'ne ulaştırıldı.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla tüm yurtta semt evlerinde ve parti örgütlerinde toplanan dayanışma kolileri deprem bölgesine gitmeye devam ediyor.

TKP'nin paylaşımında, "Iğdır'da dayanışma ile toplanan malzemeler kamyonla deprem bölgelerine doğru yola çıktı. Erzurum Karaçoban'ın topladığı dayanışma malzemeleri Malatya'nın Doğanşehir Polatlı Köyü'ne ulaştırıldı" denildi.

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