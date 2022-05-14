'Ülkemizde ne nükleer silah, ne ABD üssü istiyoruz! İncirlik üssü derhal kapatılsın!'

Türkiye Komünist Partisi'nin NATO karşıtı İstanbul ve Antalya etkinlikleri bugün Ankara yarın da Adana'da yapılacak buluşmalarla sürecek.

Resmi hesabından bir video paylaşan TKP, "Ülkemizde ne nükleer silah, ne ABD üssü istiyoruz! #NATO'dan derhal çıkılsın, İncirlik üssü kapatılsın! Bugün Ankara, yarın Adana'da 'Emperyalizme geçit yok' demek için buluşuyoruz" ifadesini kullandı.

📢Ülkemizde ne nükleer silah, ne ABD üssü istiyoruz! #NATO'dan derhal çıkılsın, İncirlik üssü kapatılsın!

Bugün Ankara, yarın Adana'da "Emperyalizme geçit yok" demek için buluşuyoruz.https://t.co/1BIGBOsbkp pic.twitter.com/YlK81z5W2V — TKP (@tkpninsesi) May 14, 2022

Ankara ve Adana etkinlik programları Ankara 14 Mayıs Cumartesi 17:30 – Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Konuşmacılar: TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan KKE Siyasi Büro üyesi ve milletvekili Giorgos Marinos Müzik dinletisi: Ercan-Gökhan Çağıran Adana 15 Mayıs Pazar 18:30 – Adana Orhan Kemal Kültür Merkezi Tiyatro Salonu Konuşmacılar: TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan KKE Siyasi Büro üyesi Elisaios Vagenas Müzik dinletisi: Gülcan Altan

Antalya'da NATO'ya hayır buluşması

İstanbul NATO karşıtı buluşma