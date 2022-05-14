'Ülkemizde ne nükleer silah, ne ABD üssü istiyoruz! İncirlik üssü derhal kapatılsın!'

Türkiye Komünist Partisi'nin NATO karşıtı İstanbul ve Antalya etkinlikleri bugün Ankara yarın da Adana'da yapılacak buluşmalarla sürecek.
Resmi hesabından bir video paylaşan TKP, "Ülkemizde ne nükleer silah, ne ABD üssü istiyoruz! #NATO'dan derhal çıkılsın, İncirlik üssü kapatılsın! Bugün Ankara, yarın Adana'da 'Emperyalizme geçit yok' demek için buluşuyoruz" ifadesini kullandı.
📢Ülkemizde ne nükleer silah, ne ABD üssü istiyoruz! #NATO'dan derhal çıkılsın, İncirlik üssü kapatılsın!— TKP (@tkpninsesi) May 14, 2022
Bugün Ankara, yarın Adana'da "Emperyalizme geçit yok" demek için buluşuyoruz.https://t.co/1BIGBOsbkp pic.twitter.com/YlK81z5W2V
Ankara ve Adana etkinlik programları
Ankara
14 Mayıs Cumartesi 17:30 – Nâzım Hikmet Kültür Merkezi
Konuşmacılar:
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan
KKE Siyasi Büro üyesi ve milletvekili Giorgos Marinos
Müzik dinletisi: Ercan-Gökhan Çağıran
Adana
15 Mayıs Pazar 18:30 – Adana Orhan Kemal Kültür Merkezi Tiyatro Salonu
Konuşmacılar:
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan
KKE Siyasi Büro üyesi Elisaios Vagenas
Müzik dinletisi: Gülcan Altan
Antalya'da NATO'ya hayır buluşması
İstanbul NATO karşıtı buluşma
İstanbul etkinliğinin görüntüleri