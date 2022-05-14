'Ülkemizde ne nükleer silah, ne ABD üssü istiyoruz! İncirlik üssü derhal kapatılsın!'

Türkiye Komünist Partisi, Yunanistan Komünist Partisi heyetini de ağırlığı NATO karşıtı etkinliklerine bugün Ankara'da yarın ise Adana'da devam edecek.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi'nin NATO karşıtı İstanbul ve Antalya etkinlikleri bugün Ankara yarın da Adana'da yapılacak buluşmalarla sürecek.

Resmi hesabından bir video paylaşan TKP, "Ülkemizde ne nükleer silah, ne ABD üssü istiyoruz! #NATO'dan derhal çıkılsın, İncirlik üssü kapatılsın! Bugün Ankara, yarın Adana'da 'Emperyalizme geçit yok' demek için buluşuyoruz" ifadesini kullandı.

Ankara ve Adana etkinlik programları

Ankara

14 Mayıs Cumartesi 17:30 – Nâzım Hikmet Kültür Merkezi

Konuşmacılar:

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan

KKE Siyasi Büro üyesi ve milletvekili Giorgos Marinos

Müzik dinletisi: Ercan-Gökhan Çağıran

Adana

15 Mayıs Pazar 18:30 – Adana Orhan Kemal Kültür Merkezi Tiyatro Salonu

Konuşmacılar:

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan

KKE Siyasi Büro üyesi Elisaios Vagenas

Müzik dinletisi: Gülcan Altan

Antalya'da NATO'ya hayır buluşması

İstanbul NATO karşıtı buluşma

İstanbul etkinliğinin görüntüleri

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