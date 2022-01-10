'Ülkemizde 12 bin gazeteci işsiz, medyada sendikalaşma oranı sadece yüzde 8,5'

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde "AKP’nin Medya Düzeninde Saray’ın Medya Suçları 2022" başlıklı bir rapor açıkladı.

Meclis'te konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Kılınç, 212 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 10 Ocak 1961 tarihinin Türkiye basın tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Ülkemiz medya alanında, yasal ve anayasal haklar açısından dünyanın ileri ülkeleri arasındadır. Ancak, uygulamada durum, bunun tersidir" dedi.

"Son 20 yılda olduğu gibi; 2021 yılında da AKP’nin medyaya yönelik baskı ve sindirme politikaları, Saray’ın medya operasyonları devam etmiştir" diyen Kılınç, "Saray, medya operasyonları ile yasaları, anayasayı ihlal ederek medya suçları işlemektedir. RTÜK , Saray’ın ceza kesme aygıtı, Basın İlan Kurumu, Saray’ın havuza kaynak aktarma aygıtı, İletişim Başkanlığı, Saray’ın medya operasyonlarını yürütme aygıtı olarak konumlandırılmıştır" şeklinde konuştu.

'Türkiye medyası çökertildi'

"Saray'ın Türkiye medyasını acımasızca ve vicdansızca çökerttiğini" söyleyen Kılınç, son yıllarda medyanın yaşadığı büyük kriz ile ilgili verileri aktardı.

Kılınç’ın açıkladığı medya verileri şöyle:

Son beş yılda, Türkiye’deki toplam gazete sayısı 1800’den 900’e düşmüştür. Artan maliyetler nedeniyle son bir yılda 138 televizyon kanalı yayın hayatına son vermiştir. Uydu ortamında yayın yapan televizyon kanalı sayısı son beş yılda 1100’den 340’a düşmüştür.

Son beş yılda, radyo kuruluşlarının yarıya yakını yayınlarına son vermiştir. Yerel ve ulusal medyada çalışır durumdaki 12 bin medya çalışanı işsiz durumdadır. Ülkemizde genel işsizlik oranı yüzde 11,7 seviyelerinde iken medya alanında işsizlik oranı yüzde 40’ı bulmaktadır. İletişim fakültelerinden mezun olan öğrencilerin ancak yüzde 5’i medyada iş bulabilmektedir.

Ülkemizde genel sendikalaşma oranı yaklaşık yüzde 14 iken medyada sendikalaşma oranı yüzde 8,5.

RTÜK, muhalif olarak gördüğü televizyon kanallarına 71 kez ceza verirken izleyicilerden gelen yoğun şikayetlere rağmen “yandaş” televizyon kanallarına ise hiç ceza vermemiştir.

Basın İlan Kurumu resmi ilanların yüzde 78’ini “Havuz Medya”sına verirken cezaların yüzde 97’sini ise bağımsız basın kuruluşlarına vermiştir.

Yüzlerce gazetecinin basın kartını iptal etmeye devam eden İletişim Başkanlığı, yüzlerce basın kartı başvurusunu da bekleterek medya çalışanlarının temel haklarını gasp etmektedir.

Ülkemizde internet medyasının yasal alt yapısı bulunmamaktadır. İnternet medya kuruluşlarında çalışanlar basın iş kanunu kapsamında bulunamamakta, basın kartı sahibi olamamaktadır.

"Yarınlara ilişkin umudumuz büyük. Saray’ın medya suçlarına son vereceğiz" diyen Kılınç, "Basın İş Kanunu güncellenecektir. Medya çalışanlarının örgütlülüğü ve istihdamı teşvik edilecektir. Basın İlan Kurumu yeniden yapılandırılacak, resmi ilanlar hakça dağıtılacaktır. RTÜK, gerçek bir düzenleme kuruluna dönüştürülecektir. İnternet medyası yasal statüye kavuşturulacaktır. Geleneksel ve yeni medyaya enerji, iletişim, erişim, telif ve yayın alt yapıları alanında devlet desteği sağlanacaktır. TRT ve Anadolu Ajansı halkın sesi olacaktır. Medya Meslek Örgütlerinin güçlendirilmesi sağlanacaktır" şeklinde konuştu.