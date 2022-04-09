Ülkede en stresli grup işsizler ve öğrenciler

39 ülkeden 33 bin 236 kişiyle yapılan "Sağlık Araştırması" yaşam tarzında meydana gelen değişiklileri ortaya koydu. BAREM Araştırma’nın gerçekleştirdiği çalışmaya göre Türkiye stres konusunda dokuzuncu sırada yer alıyor.
Araştırmada yurttaşların yüzde 40’ı çok sıklıkla stres yaşadığını ifade ederken en stresli grup sırasıyla işsizler, öğrenciler ve 18-34 yaş grubu oldu.
18-34 yaş grubunda sağlıklı beslenme oranı düşük
Araştırmada, Türkiye’ye dair öne çıkan verilerden bazıları şöyle:
- Sıklıkla iyi uyuduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 50. Üst gelir grubu toplumun diğer kesimlerine göre daha rahat uyuyor. Ev kadınları içinde iyi uyuduğunu söyleyenlerin oranı yalnızca yüzde 41.
- 18-34 yaş grubunda sağlıklı beslenme oranı düşük. Sağlıklı beslenmeye en uzak kesimler en alt gelir grubu ve işsizler.
- Sigara kullanım oranında ülke üçüncü sırada. En fazla sigara tüketenler sırasıyla erkekler, esnaf, ücretli ve maaşlı çalışanlar ve işsizler.
- Düzenli egzersiz yaptığını söyleyenlerin oranı geçen yıla göre 3 puan arttı, yüzde 24’e ulaştı.
- Araştırmada sağlığa olumsuz etkisi olduğu düşünülen bazı alışkanlıklar da incelendi. Bunlar stres, sigara ve alkol kullanımı olarak sıralandı.