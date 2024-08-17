Ülke genelinde yangınlar sürüyor: Bakan Yumaklı 'İzmir'de şehir tehlike altında değil' dedi

Ülke genelinde son 3 günde çıkan 69 yangın kontrol altına alındı. Manisa, Bolu, İzmir, Aydın, Karabük ve Muğla'daki 6 orman yangınını söndürme çalışmaları ise sürüyor.

Yangınlara karadan, gündüzleri rüzgarın hızı düştüğü zamanlarda da havadan müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yetkililerinin açıklamasına göre, yangınlara toplam 39 helikopter ve 10 uçaktan oluşan toplam 49 hava aracı, arazöz ve iş makinesinden oluşan 458 kara aracıyla müdahalede bulunuluyor. Ayrıca 2 binden fazla personel sahada görev alıyor.

OGM yetkilileri "yangınların enerjisinin düştüğünü" söylerken, hava sıcaklığı ve düşük nemin etkisine de dikkati çekerek orman yangınlarına karşı gelecek pazar gününe kadar son derece dikkatli olunması gerektiğini kaydediyor.

Manisa'da Gördes'in köylerinde çok sayıda ev yandı.

İzmir Yamanlar'da yangın ormanlık alanda sürüyor

Öte yandan dünden bu yana çeşitli noktalardan yangın haberi gelen İzmir'de, Karşıyaka Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayan yangına müdahale devam ediyor.

Orman yangının devam ettiği Yamanlar bölgesinde rüzgarın şiddeti düne göre azaldı. Dün özellikle bölgede saatte 80 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar yangının daha da ilerlemesine neden olmuş, havadan müdahaleyi de zorlaştırmıştı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre, yangın bölgesinde bugün hava sıcaklığının öğlen 12'ye kadar 33 derece, rüzgar hızının saatte 35-45 kilometre, nem oranı da yüzde 25-34 arasında olması bekleniyor. Saat 12.00-15.00'te ise hava sıcaklığı 36 derece tahmin edilirken, rüzgarın kuzey-kuzeydoğu bölgesinden saatte 45-55 kilometre hızda esmesi bekleniyor. Aynı saatlerde nem oranının da yüzde 20-23 olacağı tahmin ediliyor. Akşam saat 21.00'den itibaren ise yangın bölgesindeki rüzgarın hızının saatte 30-40 kilometreye düşmesi öngörülüyor.

İzmir'de Karşıyaka Örnekköy'de bulunan küçük sanayi sitesi de yangından etkilendi.

'İzmir'de şehri tedirgin edecek herhangi bir husus söz konusu değil'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karşıyaka Yamanlar Seyirtepe'de yangınlarla ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Yumaklı, Yamanlar bölgesindeki orman yangınının enerjisinin düşürüldüğünü belirterek, "Halihazırda yangınla ilgili şehri tedirgin edecek herhangi bir husus söz konusu değil" dedi.

Yumaklı, önceki gün ve dünden devam eden yangınlar olduğunu ifade ederek, "Orman yangınlarının 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var" dedi.

İzmir Ödemiş ve Aydın Didim'deki yangınların kontrol altında olduğunu kaydeden Yumaklı, Bolu Göynük yangınının enerjisinin düşürüldüğünü, arazi yapısının çok sarp olması nedeniyle müdahalenin zorluklarla yürüdüğünü söyledi. Duman nedeniyle görüş alanının düştüğünü belirten Yumaklı, "Bir süre böyle devam edecek, arkadaşlar söndüre söndüre ve soğuta soğuta devam edecekler" dedi.

'Etkilenen alan yaklaşık 1600 hektar civarında'

Yamanlar Sancaklı Mahallesi yakınında dik vadiler ve sarp alan olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Oraya hava araçları müdahale edemiyor. Karadan arkadaşlarımız bütün gece boyunca müdahaleleri yaptılar. Şu anda orası devam ediyor. Şehri ilgilendiren herhangi bir husus kalmadı. Duman tespit ediyorsunuzdur, küller geliyor. Bu dumanın bir bölümü hemen yakınımızdaki Büyükşehir Belediyesinin çöp aktarma tesisi ile alakalı ve onun etrafındaki 1-2 bina, onların dumanı geliyor şehre. Yani halihazırda yangınla ilgili şehri tedirgin edecek herhangi bir husus söz konusu değil. İzmir Yamanlar için söylüyorum, etkilenen alan, bunun içerisinde kırsal alanlar, açık alanlar var, orman alanından bahsetmiyorum. Komple etkilenen alan yaklaşık 1600 hektar civarında. Bunun ne kadarının orman alanı olduğu ve ne kadarı hasar gördüğünü arkadaşlarımız bilahare açıklayacaklar. Halihazırda 2 uçak ve 11 helikopter müdahale etmeye devam ediyorlar."

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, havadan görüntülendi.

'Eylül'ün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor'

Orman yangınlarıyla ilgili uluslararası çağrıyı gerektirecek bir durum olmadığını söyleyen Bakan Yumaklı şöyle konuştu:

"Önümüzdeki pazar gününe kadar hepimizin dikkatli olması gereken bir periyottayız, burada çok düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar adeta yanmak için sebep arayan ortamlar oluşturuyor. Eylül'ün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor. Bütün arkadaşlarımız gece gündüz demeden bu tür durumlar oluştuğunda bunlara müdahale edecekler."

'Kimlikleri tespit edilmek üzere'

İzmir'de gece saatlerinde açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yangının piknik amacıyla yakılan ateşten kaynaklandığını söylemişti. Yamanlar'daki yangını çıkaranlarla ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığıyla ilgili soru üzerine Bakan Yumaklı, "Kimlikleri sanıyorum tespit edilmek üzere, Valiliğimiz o konuda bir açıklama yapacaktır" dedi.