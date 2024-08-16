İzmir'deki orman yangını evlere sıçradı: 900 kişi tahliye edildi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan Yamanlar Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Saatlerdir söndürülemeyen yangın rüzgarın etkisiyle büyüyor.

Karadan müdahale sürerken, yangın evlere sıçradı. HalkTV yayınında konuşan yurttaşlar havadan müdahalenin sabah saatlerinde yapıldığını, uçak ve helikopterlerin bir süredir gelmediğini söyledi.

Bölgede çok sayıda evin yandığı öğrenilirken, yaralanan olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi. İzmir Valisi Süleyman Elban öğleden sonra yaptığı açıklamada can kaybı olmadığını söyledi. Vali Elban "Allah'a şükür şu ana kadar bir can kaybımız yok. Ancak bir kısım evlerin yandığı yönünde bilgimiz var. Kesin sayı, yangınla ilgili çalışmalar belirli bir aşamaya gelip kontrol altına alınıp söndürüldükten sonra ortaya çıkacak" dedi.

İzmir Şehir Hastanesi'ne, toplu konutların bulunduğu alana yakın bölgeye yaklaşan yangın nedeniyle şehir merkezinin üzeri dumanla kaplandı. Yangının çıktığı yere ve karşı kıyıda bulunan Konak ve Narlıdere'de bölgesine kül yağdı. Yangın nedeniyle Karşıyaka ilçesinde elektrik kesintileri yapıldı.

Karşıyaka Belediyesi'ne ait bir şantiye ile Sancaklı Mahallesi başta olmak üzere bazı bölgeler tahliye edilmeye başlandı. Sancaklı Mahallesi tamamen dumanla kaplandı.

Yumaklı: Yangının çıkış nedeni piknik ateşi

Güncelleme: 01.18: İzmir'de gece saatlerinde açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yangının piknik amacıyla yakılan ateşten kaynaklandığını söyledi. Yumaklı İzmir'deki yangında yaşamını yitiren yurttaşın olmadığını belirtti. Yumaklı ayrıca Bolu Göynük'teki yangının anız kaynaklı olduğunu, yangının başlamasına sebep olanların gözaltında olduğunu kaydetti.

Bine yakın kişi tahliye edildi

Güncelleme 17 Ağustos 00.39: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de orman yangınlarına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, Karşıyaka ve Bayındır ilçelerinde 900 vatandaşın tahliye edildiğini bildirdi.

Yerlikaya Karşıyaka ilçesinde Sancaklı Mahallesinde 170, Doğançay Mahallesinde 500, Zübeyde Mahallesinde 50, Onur Mahallesinde 80 olmak üzere toplam 800 yurttaşın; Bayındır ilçesinde ise 100 yurttaşın tahliye edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı: 29 kişi hastanelerde tedavi altında

Güncelleme 17 Ağustos 00.30: Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İzmir'de meydana gelen orman yangınından 78 kişi etkilenmiştir. Hastanelerimizde 29 kişinin tedavisi devam etmektedir" denildi.

Bakanlık ayrıca bölgeye 10 ambulans, 3 UMKE timi ve 42 sağlık personeli görevlendirildiğini duyurdu.

Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde de yangın: Camilerden tahliye anonsları yapılıyor

Güncelleme 23.32: İzmir'in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde de ormanlık alanda çıkan yangınlar sürüyor.

Ödemiş Pirinççi Mahallesi Güzderesi mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının ardından alevlerin Bayındır ilçesine de sıçradığı belirtiliyor.

Karşıyaka Belediyesi'nden su tankeri ve iş makinesi için acil çağrı

Güncelleme 23.13: Karşıyaka Belediyesi su tankeri ve iş makinesi olan firmalara yangına karşı mücadelede acil destek çağrısında bulundu.

Belediyenin sosyal medya hesabından "Acil!" notuyla yapılan paylaşımda "Karşıyaka’da devam eden yangına müdahale için kullanıma hazır durumda su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmaları mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz" denildi.

Yangın TOKİ konutlarına sıçradı, bir binanın çatısı alev aldı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı’nda dün başlayan orman yangını Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki orman alanına yakın yerleşim yerlerine ulaştı. Yangının TOKİ konutlarına sıçraması sonucu 10 katlı bir bloğun çatısı yandı.

Yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken, kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

TKP MK üyesi Sarı: Söndürülen bölgelerde ek tedbir alınmıyor

Güncelleme 22.10: TKP Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı, Karşıyaka Örnekköy'de akşam saatlerinde rüzgarın şiddetini artırmasıyla etkisi artan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yangından etkilenen yurttaşları TKP İzmir İl Örgütü'nün kurduğu kriz masasıyla iletişime geçmeye çağıran Sarı yangına müdahalede tespit ettikleri sorunları da sıraladı.

En önemli sorunun plansızlık ve koordinasyonsuzluk olduğunu belirten Sarı, söndürülen yangının soğutulmasına dönük müdahalelerde arazözlerin önemli olduğunu ancak bölgede neredeyse hiç arazöz olmadığını tespit ettiklerini söyledi.

Sarı "Yangın yaşanan bölgeler soğutulmadığı, orada ek tedbirler alınmadığı için, rüzgarın da akşam saatleriyle birlikte yoğunlaşması sonrası yangının tekrar yerleşim bölgelerine ulaşması gibi bir tehlikeyle karşı karşıyayız" dedi. Sarı daha detaylı bir gözlem raporunu ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

TKP Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı, #Karşıyaka #Örnekköy'de akşam saatlerinde rüzgârın artmasıyla tekrar şiddetlenen yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Yangından etkilenen yurttaşlarımızla dayanışmak için TKP İzmir İl Örgütü'nün kurduğu kriz masasıyla iletişime… pic.twitter.com/jgTwKDjuvt — TKP İzmir (@IzmirTkp) August 16, 2024

AFAD: 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı, 16 ev yandı

Güncelleme 20.51: Yangın nedeniyle Yamanlar mevkisinde 87 ev ve 45 işyeri boşaltıldı, 16 ev yandı.

AA'nın AFAD'dan alınan bilgiye dayandırdığı haberine göre, Yamanlar mevkisinde, 87 ev ve 45 iş yerinin boşaltıldığı, 16 evin yandığı, dumandan etkilenenler dışında herhangi bir ciddi yaralanma olayı ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Haberde yangının enerjisinin azaldığı ancak rüzgarın etkisiyle devam ettiği bildirilirken, soL'a ulaşan görüntülerde yangının evlere doğru ilerlediği görülüyor.

Karşıyaka Zübeyde Hanım Mahallesi'nde çekilen görüntülerde yangının akşam saatlerinde Afet Evleri Sitesi'ne doğru ilerlediği görülüyor. Bölgedeki yurttaşlar endişeli.

Onur Mahallesi'nde 8 ev küle döndü, 'yaralananlar var'

Güncelleme 19.52: Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın nedeniyle Onur Mahallesi'nde birçok ev kullanılamaz hale geldi. Yangına kendi imkanlarıyla müdahale eden yurttaşların evleri küle döndü.

ANKA'nın aktardığına göre yangında evini kaybeden Kerem Acer yangına geç müdahale edildiğini söyledi. Acer "Şimdi ne diyeyim kül oldu gitti ne devlet var ne bir şey var yani müdahale yapamadılar hiç bir şey yapamadılar itfaiyeyi aradık geç geldi yollar kapalıydı cart curt ama geç geldi. Burada can kaybı olsaydı Allah göstermesin ne olacaktı" dedi.

Onur Mahallesi sakini Murat Görer ise "Yaklaşık 8-9 evimiz burada yandı maalesef, komşularımızın evi, akrabalarımızın evi. Zarar gördü insanlar üzgünüz. Tabii önemli olan insanının canına gelmesin, hayvanlar biraz zarar gördü tabii yaralanan insanlar da var" dedi.

Mahalle sakini Elmas Ati ise "Oğlumun ve benim evim yandı. Bir iğne çıkaramadık. 4 bekarım var onların çeyizini hep yapmıştım, tüm eşyaları hazırladım bir iğne çıkaramadım. Perişan olduk. 20 seneden fazladır burada oturuyoruz. Devletten bir şey istiyorum biz dışarda kaldık. Kocam yaşlı emeklisi yok" diye konuştu.

Veli Elban'dan açıklama: Can kaybı yok, yanan ev sayısı henüz net değil

Güncelleme: 19.17: İzmir Valisi Süleyman Elban, Karşıyaka ilçesinde devam eden orman yangınına yakın bölgelerdeki bazı evlerin tahliye edildiğini, bölgede saatte 80 kilometreye ulaşan rüzgarın da hava araçlarıyla müdahaleyi zorlaştırdığını söyledi.

Elban, "Allah'a şükür şu ana kadar bir can kaybımız yok. Ancak bir kısım evlerin yandığı yönünde bilgimiz var. Kesin sayı, yangınla ilgili çalışmalar belirli bir aşamaya gelip kontrol altına alınıp söndürüldükten sonra ortaya çıkacak. Bölgede rüzgarın hızı saatte 80 kilometreyi bulduğu için çoğu zaman havadan müdahaleyi durdurmak zorunda kalıyoruz. Hava araçları rüzgardan dolayı uçamaz duruma geliyor" diye konuştu.

Yangının şu anda 4-5 bölgede devam ettiğini belirten Elban, şöyle devam etti:

"2 bölgedeki yangın nispeten kontrol altına alınmış gibi gözüküyor ama özellikle Örnekköy ve Doğançay'ın aşağı taraflarında mahallelere doğru ilerlemiş durumda. Şu an için Allah'a şükür çok büyük bir risk ve can kaybıyla ilgili bir sıkıntı olmamakla birlikte yangın bu bölgelerde henüz kontrol altına alınmış değil. Yoğun bir şekilde çabalar devam ediyor. Yukarıdaki 1 köyümüzü tahliye ettik. Ayrıca Doğançay Mahallesi dahil, yangına yakın bölgelerde bir kısım evler tahliye edildi."

Saatte 80 kilometreye ulaşan rüzgarda hava araçlarının çalışmakta zorlandığını kaydeden Elban "Hava araçlarımız şu anda müdahale için bekliyorlar, yeter ki rüzgarda bir miktar azalma olsun" dedi.

Yangın sanayi sitesine de sıçradı

Güncelleme 17.19: Karşıyaka ilçesine bağlı Doğançay ve Sancaklı Mahalleleri ile Bayraklı ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki bazı evler ile bölgedeki bir hayvan barınağı tahliye edildi. Yangının bulunduğu bölgelere çıkan yollar trafiğe kapatıldı, jandarma ve polis güvenlik önlemi aldı.

Alevler bir süre sonra Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı. Yangın, buradaki geri dönüşüm fabrikası, mermer, kablo, ahşap işletmeler, mobilya atölyesi gibi birçok dükkana sıçradı.

Öğleden sonra rüzgarın şiddetini düşürmesi üzerine hava araçları yeniden çalışmaya başladı. Helikopter ve uçaklar, yoğun olarak alevlerin bulunduğu alana su bırakıyor.

Yangın halen Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanlar ile bazı yerleşim yeri ve sanayi sitesinde sürüyor. Şehrin birçok noktasından yoğun duman görülürken, ormanlık alanlara yakın bölgelerdeki bazı ev ve araçlar, sıçrayan yangın nedeniyle zarar gördü.

Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek veriyor.

Hayvan bakımevleri tahliye ediliyor

Güncelleme 14.35: Karşıyaka Belediyesi sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, Örnekköy Geçici Hayvan Bakımevi'ndeki hayvanlar tahliye edildi. Celal Üner Bakımevi'ndeki hayvanlarınsa tahliyesine başlandı. Tahliye edilen hayvanların Büyükşehir Belediyesi "PAKO Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü"ne yerleştirildiği duyuruldu.

Örnekköy Geçici Hayvan Bakımevimizde misafir ettiğimiz can dostlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Celal Üner Bakımevindeki dostlarımızın tahliyesini de hızla tamamlıyoruz. Tüm hayvanlarımızı Büyükşehir Belediyemiz PAKO Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’ne yerleştiriyoruz. pic.twitter.com/gNAFd3zHft — Karşıyaka Belediyesi (@karsiyaka_bel) August 16, 2024

'Bölgede yaşayanlar evlerini terk etsin'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir İtfaiyesi'nin, İZSU ve belediye ekiplerinin sahada olduğunu söyledi.

"Rüzgar yangının etkisini birçok yere dağıtıyor. Arkadaşlarımız kontrol altına almak için yoğun şekilde çalışıyorlar. 600’e yakın personel, ilçe belediyelerinin desteği ile 30’un üzerinde yangın söndürme aracı ile bölgedeyiz."

Ege'de Son Söz'e konuşan Tugay, havadan desteğin artması çağrısı yaptı. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ise yangının Doğançay'a ilerlediğini ifade etti, arazi şartlarının zorluğu nedeniyle karadan müdahalenin yetersiz kaldığını söyledi.

Önal sosyal medya hesabından Doğançay bölgesi için uyarı da paylaştı. Yangının yerleşim yerlerine kadar ulaştığını belirten Önal, "Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bir an önce evlerini boşaltmasını istiyoruz. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarında tüm saha görevlilerimizin yangını söndürebilmesi için görevi olmayan araçların ve vatandaşlarımızın da bölgeden uzaklaşmasını önemle rica ediyoruz" dedi.

'Rüzgar nedeniyle havadan müdahale yapılamıyor'

İzmir Valisi Süleyman Elban'sa sahada binin üzerinde personel olduğunu 4-5 ayrı bölgede devam eden yangından 2 bölgede, Doğançay ve Örnekköy'de, yerleşim yerlerine ilerlemeye başladığını belirtti. Bazı evlerin tahliye edildiğini doğruladı. Rüzgar nedeniyle hava araçlarının tehlike atlattığını, yeniden müdahale için rüzgarın azalmasını beklediklerini ifade etti.

Yamanlar Dağı'nda 13 Ağustos'ta da orman yangını çıkmış, alevler 22 saatte söndürülmüştü.

'Konutlar, hastaneler, enerji hatları risk altında, insanlar nefes alamıyor'

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da kentteki yangınlara dikkat çekerek, pek çok noktada yetkili bulunmadığını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Okuyan, hastane ve konutların tehlike altında olduğunun altını çizdi.

"Şu anda İzmir’in bütün yönlerinde irili ufaklı çok sayıda yangın var. Bazı noktalarda tek bir yetkili yok. Konutlar, hastaneler, enerji hatları, yollar risk altında. İnsanlar nefes alamıyor. Sıfır koordinasyon. Ankara’daki yangın takip merkezine gelen İHA görüntüleri ne diyor bilmiyoruz ama Türkiye’nin üçüncü kentinin bir kez daha çaresizliğe terk edildiği kesin. Depremde böyle, taşkında böyle, yangında böyle."

TKP Kriz Masası kurdu

TKP İzmir İl Örgütü, yangın nedeniyle bir Bayraklı Merkez Semt Evi ve Çiğli İşçi Evi'nde kriz masası kurduğunu duyurdu.

Yangından tahliye edilen ve etkilenen yurttaşların ihtiyaçlarını karşılamak için iletişim bilgileri paylaşıldı.

İzmir'in #Karşıyaka ilçesinde bulunan #Yamanlar Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan #yangın, rüzgârın etkisiyle büyüyor.



Yangın #İzmir Şehir Hastanesi'ne, toplu konutların bulunduğu alana ilerliyor. #Sancaklı köyü tahliye ediliyor.



Yangından etkilenen,… pic.twitter.com/qyvHCfclbi — TKP İzmir (@IzmirTkp) August 16, 2024