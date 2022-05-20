Ülke genelinde konutların ortalama metrekare fiyatı 9 bin TL'ye yaklaştı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) yayınladığı "Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporuna göre, Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan metrekare cari fiyatı geçen yılın mart ayına göre yüzde 134,3 artarak 8 bin 656 TL'ye yükseldi.

Satılık konut ilanı metrekare cari fiyatları Ankara’da yüzde 116,6, İstanbul’da yüzde 159,3, İzmir’de ise yüzde 119,3 arttı. Ortalama satılık konut metrekare fiyatları Ankara’da 5.545 TL, İstanbul’da 12.805 TL, İzmir’de ise 9.722 TL oldu.

Konut satışındaki hareketliliği ölçen göstergelerden olan kapatılan ilan yaşı da geçen aya göre yükseldi. Raporda yer alan verilere göre, kapatılan ilan yaşı ülke genelinde 40,3 güne, Ankara’da 31,7 güne, İstanbul’da 38,5 güne, İzmir’de ise 46,6 güne yükseldi.