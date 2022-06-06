Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan gazetelere: 'Yalan, iftira, kötü niyetli...'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, bazı basın yayın organlarında yer alan, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile yapılan havalimanları hakkında çıkan haberler için açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu haberler için "yalan, iftira ve kötü niyetli" denildi.

Söz konusu haberlere yer verilen basın yayın organları için "şeamet tellalı" yakıştırmasında bulunan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Havacılık sektörü, sahip olduğu stratejik önem nedeniyle, sadece ekonomik gerekçelerle destek bulan, yatırım alan, altyapısı güçlendirilen bir sektör değildir. Havalimanları sadece yolcu ya da yük taşımacılığı için kullanılan merkezler de değildir. Havalimanları her türlü acil durumda en kısa sürede erişimi sağlamaktadırlar. Özellikle sel, orman yangını gibi afetlerde ilgili bölgede bir havalimanı bulunması, hızlı ve etkin müdahale etme şansı vermektedir. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki havalimanlarımız, askeri amaçlarla da kullanılmaktadır. Ayrıca; bu durum elbette sadece ülkemize özgü değil, tüm dünya için geçerlidir. Bu basit gerekçelere, internet aracılığı ile hızlıca erişebilmek varken, gazeteciliği şeamet tellallığı zannetmenin, düşmanlık etmenin amacı nedir? Atatürk Havalimanı için 'kapatılacak' yalanını ortaya atanlar, aynı enerji ve motivasyonu uçuşa kapatılmayan, üstelik doğaya, yaşam kalitesine katkı sunarak milletimize en güzel şekilde hizmet edecek Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile ilgili doğru bilgileri iletmek için neden harcamamıştır."

Açıklamanın devamında yap-işlet-devret modeli ile yapılan havalimanlarının devlete maliyeti olmadığı iddia edilerek şöyle denildi:

“Çanakkale Gökçeada Havalimanı, Ege Denizi ve Çanakkale Boğazı girişindeki konumu itibariyle stratejik öneme sahip olduğu ortadadır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden ön izin alınmak kaydı ile Genel Havacılık hizmeti vermektedir. Ana kara ile ada arasında ambulans uçak, helikopter ve devlet hava araçları kullanılarak hasta nakilleri yapılmaktadır. Aydın Çıldır Havalimanı, her kira yılı için elde edilecek net dönem kârının yüzde 7’si devletimize gelir olarak aktarılmak üzere Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı tarafından işletilmektedir. 25 Mart 2022 tarihinden bu yana hizmet veren Tokat Havalimanı bugüne kadar iç hatlarda 375 uçak ve 21 bin 262 yolcuya ev sahipliği yapmıştır. Balıkesir Havalimanı ise yine ambulans uçak, helikopter ve devlet hava araçlarının kullanımının yanı sıra, acil durumlarda değerlendirilmek üzere kullanıma hazır tutulmaktadır.

Yani ‘yalandaki’ imaların aksine; Aydın Çıldır Havalimanı’nın devlete maliyeti yoktur ve sözleşme gereği devlete gelir getirmek üzere işler haldedir. Gökçeada Havalimanı, stratejik önem ve Gökçeada’nın ana kara ile bağlantısı nedeniyle işler haldedir. Tokat Havalimanı yolcular tarafından aktif bir biçimde kullanılmaktadır. Balıkesir Havalimanı, yine gerektiği anda kullanılmak üzere açık tutulmaktadır. Bu havalimanlarımızın hiçbirinde yolcu garantisi bulunmamaktadır. Havalimanlarından toplamda direkt gelir akışı sağlanarak, diğer projelere bütçe sağlanmaktadır."