Yolcular değil havalimanı uçtu: 0 yolcu, 183 maaş

2021 yılı itibarıyla havacılık sektöründe 19 Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projesi hayata geçirildi. Bunların 10 adedi Yap-İşlet-Devret (YİD) modelli projeler.

Milyarlarca avroyu buluyor

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre KÖİ projeleri ile havacılıkta gerçekleştirilen toplam yatırım tutarı 9,75 milyar avro olurken, yatırım dönemi devam eden Çukurova Havalimanı Üstyapı Tesisleri ve Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımına yönelik ek yatırımlar ile İstanbul Havalimanı'nın tüm etaplarının tamamlanması ile birlikte bu tutar 13,4 milyar Auro'ya yükselecek.

YİD projelerinde verilen yolcu garantileri nedeniyle özel sektöre yapılan ödeme ise 2021 yılında toplam 161 milyon avro olarak açıklandı. Havalimanlarında özel şirketlere verilen uçuş garantilerine ulaşılamaması nedeniyle; 2015'te 42, 2016'da 47,4, 2017'de 60, 2018'de 65, 2019'da 133, 2020 yılında ise 172 milyon dolar ödenmişti.

Sıfır çektiler

Balıkesir Merkez Havaalanı'nda 59 kişi çalışıyor ve 76 milyon 521 bin TL harcandı. Gökçeada ise 44 personel var, 88 milyon 120 bin lira maliyeti oldu. 1 milyar 200 milyon lira harcanan Tokat Havaalanını ise 80 çalışanı bulunuyor. Üç havaalanında bir tek yolcu inmezken toplam 183 kişi her ay maaş alıyor.

Uzun süreli işletme

DHMİ'nin KÖİ projelerinden Yap-İşlet-devret modeli ile yapılanlardan altısının işletme süresi sona erdi. Esenboğa Havalimanı'nı 2023 yılına kadar TAV Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş, Zafer Havalimanı'nı 2044 yılına kadar IC İçtaş Zafer Uluslararası Havalimanı Yatırım ve İşletme A.Ş, İstanbul Havalimanı'nı ise yine 2044 yılına kadar İGA işletecek.