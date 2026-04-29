Ulaştırma Bakanı'ndan Libya uçağı açıklaması: 'Suyu bulandırmaya çalışmanın bir anlamı yok'

Ankara'nın Haymana ilçesinde 23 Aralık 2025 tarihinde düşen ve aralarında Libya Genelkurmay Başkanı'nın da bulunduğu askeri heyeti taşıyan uçağa ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın iddiaları sürüyor. Yavuzyılmaz DHMİ’ye ait kameraların, uçağın düştüğü gün çalışmadığını duyurmuş, DHMİ yönetiminin de ödüllendirildiğini belirtmişti.

Yavuzyılmaz'ın iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Soruşturma, Cumhuriyet Savcılığımızın yönetiminde devam ediyor. Biz de kendi incelemelerimizi tamamladık. Kara kutu olarak bilinen kayıt cihazlarının incelemelerini ve çözümlerini bitirdik, bunları savcılığa da sunduk" dedi.

ANKA'nın haberine göre, TBMM'de AKP Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uraloğlu şöyle devam etti:

"Burada düşen bir uçak var, ölen insanlar var. Elbette burada gösterilmesi gereken en yüksek hassasiyetin gösterilmesi lazım. Bu herkes için geçerli. Zaten olayın ilk anından itibaren hem biz gerekli incelemeleri başlattık, hem de kaza kırım ekibimiz incelemelere başladı. Ayrıca adli makamlar, Cumhuriyet Savcılığı bu işe el koymuş durumda. Dolayısıyla soruşturma, Cumhuriyet Savcılığımızın yönetiminde devam ediyor. Biz de kendi incelemelerimizi tamamladık. Kara kutu olarak bilinen kayıt cihazlarının incelemelerini ve çözümlerini bitirdik, bunları savcılığa da sunduk.

'Yavuzyılmaz bilmediğimiz bir bilgi varsa versin'

Süreç kendi seyrinde olması gereken hassasiyetle devam ederken, suyu bulandırmaya çalışmanın bir anlamı yok. Deniz Yavuzyılmaz’ın söylediklerini yalanlamaktan biz bıktık, o bıkmadı. Her seferinde yeni iddialar ortaya koyuyor. 'Ya tutarsa' diyor. Eğer gerçekten samimi olarak katkı sağlamak istiyorsa, elinde bizim bilmediğimiz bir bilgi varsa bunu bize versin, bu işin mahremiyetine de dikkat ederek.

DHMİ'deki atamalar: 'Arkadaşımız vekaleten görev yapıyordu'

Ama durum böyle değil. Ortaya bir iddia atıyor, tutmuyor. Çünkü doğru değil. Bu sefer de yeni bir şey söylüyor. Bu nedenle tek tek bütün söylediklerine cevap vermek istemiyorum. Ancak gerekli hassasiyetin oluşturulduğunu ve soruşturmanın bu hassasiyetle yürütüldüğünü özellikle belirtmek isterim. Oradaki arkadaşımız vekaleten görev yapıyordu. Zaten bu olay olduğunda da oradaydı. Havalimanlarında işler hızlı yürüsün diye önce vekaleten görevlendirme yapılır, birçok yerde böyle olur, daha sonra asaleten atama yapılır. Buradaki süreç tamamen budur ve bu olaydan bağımsızdır."