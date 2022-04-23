Ulaştırma Bakanı: Mühendis ihraç eden bir ülke haline geldik

Kars Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Gençlerle sahur buluşması" programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, öğrencilere açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, "Bugün teknoloji açısından, mühendis ihraç eden ülke haline geldik. Bu yaptığımız işlerde kazandığımız bilgi, beceri ve tecrübe sayesinde oldu" dedi.
Anadolu'da yüzlerce, binlerce projeyi gerçekleştirdiklerini, yap- işlet- devret projeleriyle, kamu- özel iş birliği projeleriyle dünyanın en büyük projelerini geliştirdiklerini söyleyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti: