Ukrayna'ya F-16 teslimatı için nihai karar ABD'de

İngiltere ve Almanya, Ukrayna'nın Rusya’ya karşı savaşması için yakın gelecekte Kiev’e savaş uçağı teslim etmeyeceklerini ve Kiev'e olası bir F-16 savaş uçağı teslimatına ilişkin nihai kararın ABD’ye ait olduğunu bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, başkent Berlin’de Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile yaptığı basın toplantısında, her iki ülkenin Ukrayna'ya askeri destek sağlama konusunda yakın iş birliğini sürdürmek istediğini söyledi.

Ukrayna, aylardır Rusya’ya karşı savaşta özellikle ABD yapımı F-16 savaş uçağı talep ederken, İngiliz Savunma Bakanı Wallace, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeye yönelik uluslararası planlar sorulduğunda, Londra’nın Kiev’in istediği savaş uçaklarının hiçbirine sahip olmadığını ve Kiev'e olası bir F-16 savaş uçağı teslimatına "Beyaz Saray’ın karar vermesi gerektiğini" kaydetti.

Wallace, İngiliz ordusunun envanterinde bulunan savaş uçaklarının da Ukrayna için uygun olmadığını belirterek, Kiev’e savaşı uçağı sağlamada ülkesinin rolünün eğitim, koordinasyon ve lojistikle sınırlı olacağını vurguladı.

Almanya: F-16 uçağımız yok

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise kendilerinin, İngiltere ve Hollanda'nın, Ukrayna'ya muharip hava kabiliyetleri sağlamak üzere, eğitimden F-16 jetlerinin tedarikine kadar her konuda destek verecek "uluslararası koalisyon" oluşumuna aktif katkıda bulunacak eğitim kapasitesine veya askeri teçhizata sahip olmadığını söyledi.

Pistorius, "Böyle bir ittifakta, böyle bir koalisyonda aktif rol oynayamayız, çünkü ne eğitim kapasitemiz, yetkimiz, ne de uçağımız var" dedi. Pistorius, Kiev'e olası bir F-16 savaş uçağı teslimatına ilişkin nihai kararın ABD'ye ait olduğunu dile getirdi.

Pistorius, Alman ordusunun envanterindeki savaş uçaklarının Ukrayna'da kullanıma uygun olmadığını belirterek, Ukrayna'nın tank ve hava savunma gibi başka yetkinliklerle desteklendiğini söyledi.

Öte yandan, Almanya, uzun bir tereddütten sonra Ukrayna’ya Alman yapımı Leopard 2'leri tedarik etmek için ittifak kurmuştu.

İngiltere ve Hollanda, İzlanda'daki Avrupa Konseyi zirvesinin oturum aralarında Ukrayna'ya savaş uçağı sağlamak için bir "uluslararası koalisyon" üzerinde anlaştıklarını açıklamıştı.