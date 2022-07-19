Ukrayna'ya 'Bayraktar TB2 bağış kampanyası' düzenliyorlar

Kanada'da, Ukrayna'ya teslim edilmek üzere Bayraktar TB2 bağış kampanyası başlatıldı. "UhelpUkraine" isimli kuruluş tarafından başlatılan kampanyada, Ukrayna ordusu için satın alınacak Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları (İHA) için 7 milyon Kanada doları toplanması hedefleniyor.

Bağış kampanyasında gerekli olan tutarın toplanması halinde, Türkiye'den alınacak Bayraktar TB2 İHA'sı, Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nden ayrıldığı ve ülkede Bağımsızlık Günü olarak adlandırılan 24 Ağustos'ta ülkeye teslim edilecek.

"Ukrayna ordusuna destek" için benzeri kampanyalar Litvanya, Polonya ve Norveç'te başlatılmıştı. Baykar, Ukrayna ve Litvanya'daki kampanyalara karşılık olarak toplam 4 adet Bayraktar TB2'yi teslim etmişti.