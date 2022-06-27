Baykar: Bağışları ve 3 adet Bayraktar TB2'yi Ukrayna'ya veriyoruz

Baykar, Ukrayna için internet üzerinden 3 adet Bayraktar TB2 SİHA almak amacıyla 20 milyon 500 bin dolar (yaklaşık 340 milyon lira) topladığını açıkladı. Şirket bu parayı ve 3 adet TB2'yi Ukrayna'ya hibe etme kararı aldığını söyledi.

Baykar şirketinin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna halkının vatanlarını savunabilmek adına Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için "Halkın Bayraktar'ı" adıyla düzenlediği bağış kampanyasının çok kısa bir sürede başarıyla tamamlandığını öğrendik.

Kamuoyunun tanıdığı isimler, gazeteciler, sanatçılar, futbolcular, iş insanları, sıradan insanlar hatta çocuklar bu kampanyanın başarıya ulaşabilmesi adına büyük veya küçük demeden bağışlar yaparak ülkelerini desteklemek için katkıda bulundular.

Vatansever Ukrayna halkının belirledikleri hedefe ulaşma arzusu ve dayanışma ruhu bizi de etkiledi. Baykar olarak toplanan bağışlar ile alınması hedeflenen 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe ediyoruz. Bu hedef için toplanan tüm bağışın ise Ukrayna'nın onurlu halkının faydasına kullanılmasını rica ediyoruz.

Baykar olarak adil bir çözümü arzuladığımızı ve kalıcı bir barış için dua ettiğimizi saygıyla bildiririz. "