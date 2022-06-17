NATO'dan Baykar'a ziyaret

NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu, Ukrayna'ya satılan SİHA'ları üreten Baykar'ı ziyaret etti. Baykar, ziyareti resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

NATO heyeti AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile insansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma" önünde fotoğraf çektirdi.

Ziyaret Baykar Teknoloji'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Yapılan paylaşımda "NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu'nu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde ağırladık. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği, sınıfında dünya lideri olan İHA'larımızı ve Milli Teknoloji Hamlesi'ni anlattık" ifadelerine yer verildi.