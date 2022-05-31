Selçuk Bayraktar: TB2, onurlu Ukrayna halkının ülkelerini savunmasına yardım ediyor

Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının (SİHA) üreticisi Selçuk Bayraktar, Ukrayna'nın savaşta SİHA'yı Rusya'ya karşı kullanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sergi ziyareti için bulunduğu Azerbaycan başkenti Bakü'de Reuters'a konuşan Bayraktar, "Bayraktar TB2, yapması gerekeni yapıyor. En gelişmiş uçaksavar sistemlerini, top silah sistemlerini ve zırhlı araçları imha ediyor. Tüm dünya bizim müşterimiz haline geldi" dedi.

Bayraktar, “Rusya'nın işgali meşru değil. O yüzden TB2, onurlu Ukrayna halkının ülkelerini savunmasına yardım ediyor” ifadelerini kullandı.