Litvanya'da Ukrayna'ya Bayraktar SİHA'ları almak için bağış kampanyası

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle, Ukrayna'ya destek olmak isteyen Litvanyalılar bağış kampanyası düzenledi. Bağış kampanyasının amacıysa Ukrayna'ya Bayraktar TB-2 SİHA'ları göndermek olarak açıklandı.

Reuters'in haberine göre, bağış kampanyası Litvanyalı internet yayıncısı olan Laisves TV tarafından başlatıldı. Kampanyanın hedefi 5 milyon avro olarak belirlenirken, üç günden daha kısa sürede 4,4 milyon avro bağış toplandı.

Türkiye'den silahlı insansız hava aracı satın alım sürecinin Litvanya Savunma Bakanlığı tarafınca yürütüldüğü ve iki ülke arasındaki satın alım anlaşmasının gelecek hafta içinde imzalanması beklendiği belirtildi. Ukrayna'nın Litvanya Büyükelçisi Beşta Petro, Laisves TV'ye verdiği demeçte, "Sıradan insanların Bayraktar gibi bir şey satın almak için para topladığı tarihteki ilk vaka bu, eşi görülmemiş, inanılmaz bir durum" dedi.

Resmi verilere göre Ukrayna, son yıllarda Türkiye'den 20'den fazla Bayraktar TB-2 SİHA'sı satın aldı ve 27 Ocak'ta 16 adet daha sipariş etti. Son siparişler Mart ayında Ukrayna'ya teslim edildi. Ancak Ukrayna'nın toplamda kaç tane SİHA ve İHA satın aldığı tam olarak bilinmiyor.