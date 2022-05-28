AB Ukrayna'dan tahıl ithalatına çözüm arıyor

Rusya'nın Ukrayna askeri harekatı sonrası Ukrayna'nın tahıl ürünleri ihracatı kesintiye uğramıştı. Avrupa Birliği yetkililerinin, yükselen tahıl ürünleri fiyatları ve ortaya çıkabilecek kıtlık sebebiyle, Ukrayna'nın tahıl ihracatına devam etmesi için deniz misyonunu tartıştığı iddia edildi.

El Pais'in haberine göre, AB'nin pazartesi günü Brüksel'de gerçekleşecek zirvesinde, Ukrayna'nın tarımsal ihracatına bağımlı ülkelerde artan kıtlık riski ele alınacak. AB'nin Ukrayna tahıl ambarlarında ve limanlarında biriken tahılın ihracatını kolaylaştırmak için mümkün olan tüm kaynakları seferber etmeye hazır olduğu ifade edildi.

AB yetkililerinin Ukrayna'dan Karadeniz'e ulaşacak gemilere bölgedeki tahıl ihracatı için eşlik etmeyi tartıştığı belirtildi. AB'nin böyle bir hamlede bulunması halinde, Rusya filosu ile gerilim riskinin artabileceği aktarıldı. El Pais'in haberine göre, AB Rusya'ya özellikle Odessa'dan gıda ihracatına izin verme çağrısı yapacak.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna tahıl ihracatına müdahale etmediğini, Kiev hükümetinin kendi hatası nedeniyle lojistik sorunların ortaya çıktığını, Ukrayna'nın kendi limanlarını mayınladığını açıklamıştı.