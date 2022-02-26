Ukrayna'ya 200 Stinger uçaksavar füzesi gönderileceği açıklandı

Hollanda, Ukrayna'ya Stinger uçaksavar füzesi göndermeye başladığını açıkladı.

Hollanda Dışişleri ve Savunma bakanlarının meclise verdiği bilgiye göre, Ukrayna’nın bu yöndeki talebine “silah ihracatı kriterlerine aykırı olarak istisnai durumlar göz önüne alınarak” kısa sürede yanıt verildi.

Stinger uçaksavar füzelerinin bir kısmı bugün Ukrayna’ya teslim edildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, füzelerin kalan bölümü en kısa sürede Ukrayna'ya gönderilecek.

Stinger, 0,5 ila 5 kilometre mesafedeki uçaklara ve helikopterlere karşı konuşlandırılabilen kızılötesi güdümlü bir karadan havaya füze.