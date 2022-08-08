Ukrayna'nın Zaporojya bölgesinde 'Rusya'ya katılmak için referandum' düzenlenecek

RIA Novosti haber ajansının bildirdiğine göre, Ukrayna'nın güneyindeki Zaporojya bölgesinin Rusya tarafından atanan başkanı Evgeniy Balitskiy, Rusya'ya katılım konusunda referandum sağlayan bir kararnameyi imzaladı.

Evgeniy Balitskiy, Melitopol şehrinde düzenlenen bölgesel bir forum sırasında referandumun düzenlenmesi için bir kararı imzaladığını söyledi.

Referandumun Eylül ayı ortasında yapılması bekleniyor.

Rus kuvvetleri, Şubat ayı sonlarında Ukrayna'ya karşı başlatılan ilk saldırı sırasında bölgenin kontrolünü kısmen ele geçirdi.

Ukrayna'nın bir başka Rusya kontrolündeki bölgesi olan Herson Bölgesi'nde de 'Rusya'ya katılma referandumu' düzenlenecek.

Zaporojya nükleer güç santrali

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın 7 Ağustos'ta Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporojya nükleer santralini bombaladığını iddia etmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in yüksek voltajlı elektrik hatlarına zarar verdiğini ve santrali üretimini azaltmaya zorladığını söylemişti.

Bakanlık, bombardımanın güney Ukrayna'daki Zaporojya ve Herson bölgelerine elektrik sağlayan yüksek voltajlı bir elektrik hattına zarar verdiğini söyledi.