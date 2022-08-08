BM Genel Sekreteri: Nükleer santrale saldırı intihar demektir

Moskova, Kiev'i Cuma günü Avrupa'nın en büyük nükleer santralini bombalamakla suçladı.

Bu gelişmeyi takiben Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zaporojye Bölgesi'ndeki nükleer santralin bombalandığı yönündeki haberlere ilişkin endişelerini dile getirdi. Kiev, Rusya'nın tesisi "askerleri için kalkan" olarak kullandığını iddia ediyor.

Guterres, Pazartesi sabahı Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında iki tarafı da suçlamadan “Nükleer bir santrale yapılacak herhangi bir saldırı intiharla sonuçlanacak bir şeydir. Bu saldırıların sona ereceğini ve aynı zamanda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın santrale erişebileceğini umuyorum" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Zaporojye Nükleer Santrali'nin Cuma günü bombalanmasından "son derece endişe duyduğunu" söyledi. UAEA müdürü Rafael Grossi, tesisin herhangi bir "askeri ateş gücüyle" hedeflenmesinin "potansiyel olarak felaketle sonuçlanabilecek ateşle oynamak" anlamına geldiğini söyledi.

UAEA ayrıca, “nükleer güvenlik ve güvenlik için teknik destek sağlamak” ve “durumun daha da kontrolden çıkmasını önlemeye yardımcı olmak” için bölgeye bir heyet gönderilmesini önerdi. Moskova da Kiev de şimdiye kadar teklife yanıt vermedi.