Ukrayna'nın uçuşa yasak bölge talebi reddedildi

İngiltere Başbakan Yardımcısı Dominic Raab, Rusya'nın Ukrayna harekatındaki son gelişmelere ilişkin Sky News'a konuştu.

Raab, Ukrayna başkenti Kiev'in Rusya'nın eline geçmesi durumunda savaşın sona ermeyeceğini söyledi.

Raab, "Putin'in Kiev'i ya da başka bir büyük kenti ele geçirmesi savaşın biteceği anlamına gelmeyecek, çünkü bunun ardından Ukrayna'nın gerilla yöntemine başvuracağını göreceğimizi düşünüyorum. Bu savaşı çok daha uzun hale getirecek" dedi.

Raab, Ukrayna'nın çağrısı üzerine İngiltere'nin ülke üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edip etmeyeceğini ilişkin soruya, "Bunu yapmayacağız çünkü bu durum bizim Rus savaş uçaklarını düşürme konusunda zorlu bir pozisyona sokar" dedi.