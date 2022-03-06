Ukrayna'nın Mariupol kentinde tahliyeler başladı

Mariupol’deki Ukraynalı yönetim, bugün kentten insani koridor üzerinden tahliyenin başladığını duyurdu.

Sputnik'in aktardığına göre, tahliye faaliyeti, otobüslerle üç nokta üzerinden gerçekleştiriliyor. Ayrıca siviller özel araçlarla da kentten ayrılabiliyor.

Ateşkes rejimi

Mariupol Kent Konseyi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Koordinasyon Merkezi’nden edinilen bilgiye göre, Donetsk Bölge İdaresi Başkanı Pavel Kirilenko’nun yönetimi ile 6 Mart’ta saat 10:00 ile 21:00 arasında ateşkes rejimi uygulanacak. Sivillerin tahliyesi 12:00’de başlayacak” ifadeleri kullanıldı.

Donetsk: 300’den fazla kişiyi tahliye ettik

Donetsk Halk Cumhuriyeti, Mariupol ve dış mahallelerinden 300’den fazla kişinin Novoazovskiy bölgesine tahliyesini gerçekleştirdiklerini duyurdu.