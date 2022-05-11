Ukrayna'nın ilk devlet başkanı Leonid Kravçuk öldü

Sovyetler Birliği'nin çözülüşünün ardından, Ukrayna'nın ilk devlet başkanı olan Leonid Kravçuk 88 yaşında hayatını kaybetti. Kravçuk'un ölüm haberini, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Andriy Yermak sosyal medyadan duyurdu.

1934 doğumlu Leonid Kravçuk, Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde parlamento başkanı olarak görev aldı. 1989'da Ukrayna Komünist Parti Bürosu'nun bir üyesi olan Kravçuk, 23 Temmuz 1990'da Ukrayna Yüksek Sovyeti Başkanı oldu.

Kravçuk, 19-21 Ağustos 1991'de Sovyetler Birliği çözülüşünün baş mimarı Mihail Gorbaçov'a yönelik darbe girişiminin ardından Komünist Parti'den ayrıldı. Leonid Kravçuk, Ağustos 1991'de Ukrayna'nın SSCB'den ayrılış bildirisini kabul etti. Geçici olarak devlet başkanlığı görevine getirilen Kravçuk, Eylül 1991'de resmi olarak devlet başkanı olarak seçilerek Ukrayna'nın ilk devlet başkanı oldu.

Kravçuk, dönemin Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Boris Yeltsin ve Belarus Devlet Başkanı Stanislav Shuşkeviç ile birlikte Sovyetler Birliği'nin dağılışını resmi olarak ilan eden Belovezha Anlaşması'nı 8 Aralık 1991'de imzaladı. Belovezha'nın imzacılarında Yeltsin 2007'de hayatını kaybederken, Shuşkeviç geçtiğimiz hafta öldü. Sovyetler Birliği'nin yıkılışının ana aktörü Gorbaçov ise halen hayatta.

1994 yılında, Ukrayna'nın ekonomik krizle boğuşması ve yolsuzluğa batmasıyla birlikte, Kravçuk'un "ülkenin yağmalanmasına yardım ettiği" iddia edildi. Kravçuk, Temmuz 1994'e kadar Ukrayna'nın devlet başkanlığı görevini yürüttü.