Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Daimi Temsilcisi ve Bölge Başbakan Yardımcısı Georgiy Muradov, Ukrayna'nın Herson bölgesinde ve Zaporojya bölgesinin güneyinde Rusya Federasyonu ordusunun kontrolünde yeni askeri-sivil yönetimler kurulmaya başlandığı söyledi.

Muradov’un verdiği bilgiye göre, söz konusu bölgeler Herson Oblastı ile Zaporojya Oblastı’nın güneyinde bulunan Azak kıyısındaki Melitopol ve Berdyansk’i kapsıyor.

Muradov, RIA Novosti'ye verdiği demeçte, "Bütün bunlar doğru yönde atılmış adımlar, çünkü Ukrayna'nın güneydoğusu her zaman Rus uygarlığının önemli bir parçası olmuştur, orası Tavrida Guberniyası" dedi.

Kırımlı yetkili ayrıca Herson ve Zaporojya'nın güneyinde Rus televizyon ve radyo yayıncılığı yayın süreci başlatıldı ve Rus rublesi kullanıma sokuldu.

Bu bölgelerin Kırım’la daima tek bir ekonomik kompleks oluşturduğunu belirten Muradov, "Kırımlıların deneyimlerinin bu bölgede yaşayan insanlar için faydalı olabileceğini" sözlerine ekledi.