Ukrayna'nın el konulmasını talep ettiği Rus bandıralı tahıl gemisi Türkiye'ye ulaştı

Ukrayna, Rusya'nın ele geçirdiği Berdyansk Limanı'ndan yola çıkan Rus bandıralı yük gemisine Türkiye tarafından alıkonulmasını istedi. Ukraynalı yetkililer, Rus bandıralı Zhibek Zholy gemisinde Ukrayna'dan çalınan tahılın bulunduğunu iddia etti. Geminin, Karasu Limanı'na demirlediği ortaya çıkarken, tahıl yükünün indirilerek Konya'ya gönderileceği açıklandı.

Ukrayna 'el konulsun' dedi, gemi Türkiye'ye ulaştı

Reuters'e konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı yetkilisine göre, Berdyansk Limanı'ndan demir alan Rus bandıralı yük gemisinde Ukrayna'ya ait 4 bin 500 ton tahıl bulunuyor. Ukrayna Başsavcılığı'nın Adalet Bakanlığı'na gönderdiği 30 Haziran tarihli mektupta, Zhibek Zholi gemisinin "Ukrayna tahılını yasadışı olarak taşıdığı" belirtilirken, geminin Sakarya'nın Karasu ilçesine yöneldiği aktarıldı. Ukrayna yetkilileri gemide 7 bin tonluk yük olduğunu ifade etti.

Ukrayna Başsavcılığı, Türkiye'den "yük gemisini incelemesini, adli inceleme için tahıl örneklerine el konularak tahılların üretim yerinin ortaya çıkarılmasını" talep etti. Bugün yapılan açıklamaya göre, Zhibek Zholy gemisi Karasu Limanı'na yükünü indirmek için demirledi.

Gemi limana demirledi, yükü Konya'ya gönderilecek

DHA'nın haberine göre, Berdyansk'de tahıl yüklenen Rusya bandıralı Zhibek Zholy gemisi dün gece Sakarya'nın Karasu Limanı'na ulaştı. Habere göre gemideki 4 bin ton buğday burada indirilip TIR'larla Konya'ya gönderilecek.