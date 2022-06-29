Rusya: Batı yasakları kaldırırsa on milyonlarca ton tahıl ihraç etmeye hazırız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, tahıl ihracatıyla ilgili "durumu gerçekten yapay olarak kızıştırmak için her şeyi yapanların Washington, Brüksel ve Londra" olduğunu söyledi.

Zaharova bugün verdiği demecinde Rusya'nın Ukrayna topraklarından tahıl ihracatını engellemediğini ve Batı'nın gıda arzını engellemeyi bırakması halinde kendi tahılından on milyonlarca ton ihraç etmeye hazır olduğunu söyledi.

Zaharova ayrıca Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl ihracatını engellemediğini ve bunun için her gün güvenli koridorlar sağladığını vurguladı. Yetkili, "Batı dünya kıtlığının başlamasından endişe duyuyorsa, gıda kaynaklarını engellemeyi bırakmal" dedi.

Sözcü ayrıca, Ukrayna'dan tahıl ihracatını engelleme suçunun da limanları mayın temizlemekten sorumlu olan Kiev rejimine ait olduğunu kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Rusya'nın açlığı silah olarak kullandığı sözlerini de eleştirdi:

"Almanya Dışişleri Bakanı'nın bir politikacı, bir devlet insanı ve sadece kendi ülkesinin, Avrupa'nın ve dünyanın tarihi hakkında çok az bilgisi olan veya hiç bilgisi olmayan bir insan için kesinlikle rezil ve kabul edilemez olan açıklamasına bakın. Rusya'nın açlığı bilinçli olarak silahlandırdığını ve tüm dünyayı rehin aldığını söyledi. Baerbock sadece yalan söylemiyor, yüzsüzce ve alaycı bir şekilde yalan söylüyor."

Zaharova, "Alman Dışişleri Bakanı tarihsel olarak açlığı bir silah olarak kullanan ve insanları rehin alarak sivil nüfusu yok edenin kendi ülkesi olduğunu unutmak için her şeyi yapıyor." dedi.