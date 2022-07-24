Ukrayna'nın doğusunda 2 ABD'li asker öldü

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya göre, Donbass bölgesinde Ukrayna için savaştığı düşünülen ABD'li 2 paralı askerin öldüğünü duyuruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, "Ukrayna'nın Donbas bölgesinde iki ABD vatandaşının son ölümlerini doğrulayabiliriz. Ailelerle temas halindeyiz ve mümkün olan tüm konsolosluk yardımını sağlıyoruz. Bu zor dönemde ailelere saygımdan başka bir şeyimiz yok" açıklamasını yaptı.

ABC News'in haberine göre, ölen ABD'li askerlerden birisinin Luke Lucyszyn olduğu, annesi tarafından doğrulandı.

"Good Morning America" (Günaydın Amerika) programına katılan eski bir ABD askeri, Ukrayna'nın doğusunda ölen ABD'li askerlerle birlikte görev yaptığını belirterek "ezici bir Rus gücüyle karşı karşıya kaldıklarını" ifade etti. ABD'li asker, "7/24 topçu ateşi vardı. Bize ateş edebiliyorlardı, lakin biz onları göremedik bile" diye konuştu.